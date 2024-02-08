Детский омбудсмен 47 региона Татьяна Толстова: «Действуем в интересах детей»

- Татьяна Николаевна, прошло ровно два месяца, как вы стали детским омбудсменом в Ленинградской области: каковы первые впечатления?

- По результатам первых месяцев работы могу сказать: на приемы приходят обычно либо за юридической консультацией, либо в особо сложных случаях. Иногда это вопрос межведомственного взаимодействия, недоработка различных структур. Тогда люди идут ко мне. Мы стараемся помочь каждому. Не знаю, чем это вызвано, но за три недели января ко мне поступило 350 обращений – это треть от общего количества всех обращений прошлого года. Будем анализировать.

- С чем обращались люди?

- В густонаселенных районах – таких, как Всеволожский, обращения часто касаются устройства детей в школы и садики, потому что там имеется достаточно большая очередь. Также лидируют жилищные вопросы и алиментные обязательства. Мы, естественно, действуем в интересах детей.

Бывают и нетипичные случаи. Самый вопиющий – недавнее происшествие в Гатчинском районе, когда в доме многодетной матери нашли мумию ее умершего супруга. Все уполномоченные органы проводят проверки по своей подведомственности. По моей инициативе в Гатчинской администрации прошло межведомственное совещание с участием всех заинтересованных сторон. Следственные органы работают, дети находятся в медицинском учреждении, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Мать также помещена в медучреждение и проходит экспертизу. Ситуация экстраординарная и требует тщательного разбирательства и принятия соответствующих решений – в первую очередь, в интересах детей!

- Какова сейчас ситуация с отказниками? Не перевелись еще матери, которые отказываются от своего ребенка в роддоме?

- За новорожденными отказниками стоит очередь. Грудничков усыновляют очень охотно. Намного сложнее, если без родителей остались дети из многодетной семьи: усыновлять братьев и сестер хотят не все. Вообще, чтобы усыновить ребенка, нужно пройти школу родителей, проверку документов, очень важно небезразличное отношение органов опеки – той инстанции, которая несет ответственность.

- На прием к уполномоченному чаще, наверное, приходят женщины?

- У нас есть несколько серьезных дел, которые ведут отцы. По большей части это те самые случаи, когда в жизнь великовозрастных детей вмешивается старшее поколение. Мамы продолжают опекать своих замужних, но так и не повзрослевших дочерей – влияние тещи никто не отменял. Возникают конфликты, мужчины начинают спор с тещами из-за детей, хотя это больше вопрос правовой культуры и медиации.

Ко мне, как правило, обращаются в безвыходных ситуациях, от неверия или незнания, что можно решить вопрос другим способом.

Все обращения должны быть поданы официально: либо на личном приеме, либо через социальную сеть «ВКонтакте», либо через сайт уполномоченного. Все сделано для того, чтобы можно было легко оформить заявление. Мы все обращения регистрируем и даем ответы.

- Вы уже создали свою команду, есть представители на местах?

- В офисе уполномоченного по правам ребенка работает прекрасная команда, созданная Тамарой Александровной Литвиновой, все высокопрофессиональны. Мои представители в районах Ленобласти – следующий этап работы. Сначала надо было разобраться с документооборотом, жалобами, войти в курс дела. Сейчас я провожу объезд территорий, знакомлюсь с детскими учреждениями, принимаю граждан. Необходимо сформировать все органы, действующие при уполномоченном, наладить взаимодействие совета отцов с женсоветом, обязательно надо общаться с подростками – вести их за собой и прислушиваться к их идеям.

И без органов исполнительной власти никакие вопросы не решить. Конечно, я опираюсь на комитет образования, комитет соцзащиты, здравоохранения, Роспотребнадзор, управление органов ЗАГС – всех, кто входит в социальный блок, с которым и работает, прежде всего, уполномоченный по правам ребенка.

В целом, я могу сказать, что система действенная. Но надо заниматься профилактикой, выявлять очаги социальной напряженности. Очень важно мнение гражданского общества, которое не должно быть равнодушными.

- Что планируется в Год семьи?

- Планов очень много: фестиваль детства, различные тематические круглые столы, соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья». Популяризация семьи на первом плане. Я региональный координатор федерального проекта «Всей семьей»: это очень простой проект для пропаганды семейных ценностей через проведение общесемейного досуга.

- Татьяна Николаевна, на посту уполномоченного по правам ребенка вы не оставите женсовет Ленинградской области?

- Ни в коем случае. Я буду совмещать государственную службу и общественную работу. У нас получился уникальный проект, когда женщины – матери – и дети находятся «в одних руках». Мы полностью развернулись к семье и начали глобально продвигать общечеловеческие, традиционные ценности.

Беседовала Екатерина Дзюба