Инновационная медицина — в Ленобласти

Как сказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ― открытие такого медицинского центра мирового уровня означает, что пришло время инвестировать в свою страну, в человеческий капитал, и точно не ошибетесь!

«Символично, что клиника высоких технологий «Белоостров» открыта именно сегодня ― в День науки. Все, что создано в этом «медицинском городе» от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков ― инновационные разработки ученых: российских и зарубежных. Медицинский центр в Юкковском поселении Ленобласти ― построен на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Клиника высоких технологий «Белоостров», флагманский проект Группы компаний «Мой медицинский центр», является крупнейшим в России медицинским комплексом, построенным на частные средства. Это первый в России «медицинский город», созданный для комфортного лечения по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.

Клиника построена с использованием самых современных технологий в архитектуре медучреждений и цифровизации деятельности, что позволяет обеспечивать не только комфорт, но и медицинскую безопасность пациентов и медиков. По масштабу инфраструктуры комплекс не имеет аналогов в России. На его базе созданы уникальные условия для оказания качественной и безопасной медицинской помощи, основанные на передовых стандартах ранней диагностики и лечения, в том числе онкозаболеваний.

Клиника оснащена уникальным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратурой последнего поколения, системой ламинарных потолков, которая позволяет обеззараживать воздух практически на 100%, инновационными видеосистемами для эндоскопической хирургии, автоматизированным центром стерилизации медицинского оборудования с ИТ-технологиями персонифицированного контроля движения инструментария. В клинике также установлены биплановый ангиограф, линейный ускоритель для фотонной терапии последнего поколения, интраоперационная КТ, пневмопочта для оперативного проведения лабораторных исследований. Всего в клинике ― более 2,5 тыс. единиц самого технологичного оборудования. В составе комплекса ― более 20 операционных и 420 коек.

Клиника включена в программы медицинского страхования ― как добровольного, так и обязательного. Получить медицинскую помощь, в том числе бесплатно, по полису ОМС, здесь могут жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также других регионов России.