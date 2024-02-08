Ленинградские ветераны СВО встретились со студентами

Молодёжь активно задавала вопросы, пытаясь узнать, что движет нашими Героями и каково это, быть в зоне боевых действий. Ветераны подробно рассказали о том, тяжело ли им было принять решение пойти на СВО.

«Решения никакого не было, был путь только один. Если не мы, то кто? Когда у тебя там братья, а ты здесь, это тяжело. Ждать в неизвестности еще хуже», — поделился участник добровольческого отряда БАРС Сергей Грохольскис.

«У меня маленькие дети, и не хотелось бы, чтобы они видели всё то, что сейчас там происходит, и тем более, чтобы их это коснулось», — ответил участник СВО Алексей Степанов.

«Долг Родине отдать надо было, вот и пошел. Пошел защищать жену, детей, мать, отца и друзей, которые тоже находятся там», — рассказал доброволец ЧВК «Вагнер» Юрий Купченков.

Ветераны отметили вклад студентов ЛГУ им. А. С. Пушкина в сборе и отправке дополнительного обеспечения для бойцов на фронт.

«Армия всегда опирается на тыл, а тыл — это вы, пока силён тыл, сильна наша армия. На вас будет опираться в дальнейшем наша страна. Спасибо вам», — подытожил гвардии младший сержант 76 воздушно-десантной дивизии Владимир Перфильев.

Также ветераны Ленобласти поделились, каково им снова вернуться в мирную жизнь. Например, ветеран Андрей Рюхин, несмотря на ампутацию, занялся следж-хоккеем (паралимпийский вид хоккея) в составе команды «Звезда», которая представляет Санкт-Петербург и Ленинградскую область на федеральном уровне. А Сергей Грохольскис играет в театре, выступает с патриотическими песнями собственного сочинения на телевидении и занимает призовые места во всероссийских конкурсах.

Встреча прошла в рамках заключенного в этот же день соглашения между филиалом фонда и университетом. Подписали соглашение руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Григорьевич Галяев и ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Григорий Викторович Двас.