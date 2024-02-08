Ленинградских школьников учат защищаться от информационного шума

«Цифровая грамотность в наше время – это базовый навык современного человека. Здорово, что существует портал «Цифровой ликбез»: важные правила кибербезопасности представлены здесь в формате видеороликов от ведущих ИТ-компаний – просто и доступно», – отметил председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Ребята узнали, как обработка данных помогает в принятии решений, какие правила нужно соблюдать в Интернете, чтобы мошенники не получили доступ к личной информации и счетам, как на нас влияет ложная, избыточная и неактуальная информация.

Новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез» запустили БФ Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» (портал https://digital-likbez.datalesson.ru/). В Ленинградской области проект проводится при поддержке региональных комитетов цифрового развития и образования и Гатчинского ЦИТ.Обучение населения цифровой грамотности и кибербезопасности – одно из важнейших направлений нацпроекта «Цифровая экономика».