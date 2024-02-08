Ленобласть выбирает спортивного героя

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 12 часов 15 февраля на сайте региональной спортивной премии-2023 https://регспортпремия2024.рф выбрать понравившегося кандидата и нажать кнопку «Проголосовать».

Ежегодно комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области проводит награждение лучших спортсменов, тренеров, спортивных команд, региональных спортивных федераций, объектов спорта, физкультурно-спортивных мероприятий Ленинградской области, победителей и призеров рейтинга муниципальных образований по реализации и внедрению ВФСК ГТО по итогам года.

Второй год отдельные номинации спортивных итогов года в Ленинградской области подводятся с помощью онлайн-голосования, принять участие в котором может каждый житель региона.

Премия будет присуждаться в 7 номинациях: «Спортсмен 2023 года»; «Тренер 2023 года»; «Спортивные надежды»; «Региональная спортивная федерация»; «Спортивная команда»;- «Спортивное мероприятие»; «Физкультурное мероприятие».

Победители номинаций будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 16 февраля.