«Дело чрезвычайно важное для последующих судеб нашей литературы». Президентская библиотека – об азбуке, утверждённой Петром I

Проведение Петром I реформы «гражданского письма» было связано с потребностями государства, нуждавшегося в большом количестве образованных отечественных специалистов и в своевременном доведении официальной информации до населения. Достижению этих целей мешало слабое развитие книгопечатания, ориентированного преимущественно на распространение духовной литературы и не учитывавшего изменений в языке.

«Подобно тому, как не много учителей, так и не много учебных пособий оставила древняя Русь Петру», – читаем у Ивана Соколовского в исследовании «Пётр Великий как воспитатель и учитель народа» (1873). «Если и были учебники в киевской и московской академиях, то они были рукописные; на учеников возлагалась обязанность переписывать составленные учителями руководства, –что должно было отнимать не мало времени».

К концу XVII века алфавит, пришедший на Русь вместе с проповедниками христианства и создателями славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, сохранял свои архаичные черты, несмотря на то, что некоторые буквы в текстах светского содержания не использовались или использовались неправильно. К тому же форма букв, утвердившаяся в рамках письменной культуры, была неудобна для набора печатных текстов из-за наличия надстрочных знаков. Поэтому в ходе реформы изменился как состав алфавита, так и форма букв.

В своих «Филологических разысканиях» (1876) Яков Грот пишет: «Составление гражданской азбуки при Петре Великом было делом чрезвычайно знаменательным для последующих судеб нашей литературы. Это был шаг к созданию народно-русского письменного языка».

Поиски новой модели азбуки и шрифта велись при самом активном участии царя. В январе 1707 году по эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, инженер фортификации Куленбах сделал рисунки тридцати трёх строчных и четырёх прописных букв (А, Д, Е, Т) русского алфавита, которые были отправлены в Амстердам для изготовления литер. Одновременно по государеву указу велись словолитные работы на московском Печатном дворе, где русские мастера Григорий Александров и Василий Петров под руководством словолитца Михаила Ефремова сделали свой вариант шрифта, однако качество литер не удовлетворило царя, и для печатания книг был принят шрифт голландских мастеров. Первая книга, набранная новым гражданским шрифтом, «Геометриа славенски землемерие», вышла в марте 1708 года.

Позднее по результатам наборных проб царь решил изменить форму некоторых литер и вернуть несколько отвергнутых букв традиционного алфавита (как полагают, по настоянию духовенства). 18 января 1710 года Пётр I сделал последнюю корректуру, вычеркнув первые варианты знаков нового шрифта и старые знаки печатного полуустава. На обороте переплёта азбуки царь написал: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги, а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не употреблять».

Николай Засядко в книге «О русском алфавите» (1871) отмечает, какие изменения были внесены: «Исключены две или три вышедшие из употребления греческие литеры (кси, пси). Некоторые литеры приняли очертания латинских, самое, впрочем, незначительное число (а, е, о). Очертания других получили несколько упрощённую и более однообразную форму». «Некрасивым знаком» автор книги называет новую букву «э», а про букву «я» говорит: «литера странной наружности».

Указ о введении новой азбуки был датирован 29 января (9 февраля) 1710 года. Вскоре после издания указа в «Ведомостях Московского государства» появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и поступивших в продажу.

В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 38, их начертание упростилось и стало более округлым. Были отменены силы (сложная система диакритических знаков ударения) и титла — надстрочный знак, позволявший пропускать буквы в слове. Также было упорядочено применение прописных букв и знаков препинания, вместо буквенной цифири стали употребляться арабские цифры. Введение императором гражданского шрифта означало отказ от использования в гражданской печати полуустава, церковнославянского шрифта и значительно упростило книгопечатание на русском языке, приблизив облик русской книги к западноевропейским изданиям того времени и положив начало обширному выпуску в России светской литературы. С этого времени стали выходить переводные книги по географии, истории, экономике, фортификации, геометрии, архитектуре, языкознанию и другим наукам. Более подробная информация о том, как была утверждена новая азбука, представлена в разделе «День в истории» на портале Президентской библиотеки.

С цифровой копией раритетного издания «Азбука гражданская с нравоучениями» с правками Петра Великого, можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе коллекции «Наука, просвещение и культура». Кроме того, большой интерес представляет коллекция «Русский язык», куда входят рукописи и публикации памятников русской письменности, архивные дела, научные работы, словари и справочники, учебные пособия различных видов и уровней. Среди редких изданий – «Словарь Академии Российской» (в шести томах 1789–1794). Там же можно перелистать знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля в четырёх томах. Это настоящая энциклопедия русского народного быта, склада ума и характера, свидетельствующая об исключительном богатстве русского языка, его гибкости и выразительности.