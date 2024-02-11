Ленобласть и Беларусь намерены собрать бывших поставщиков Икеи под новым брендом

Глава региона посетил мебельный шоурум BYSPAN, где концерн «Беллесбумпром» провел презентацию образцов продукции белорусских мебельных предприятий, которые работали под шведским брендом Икеа.

«У России и Белоруссии есть реальная возможность «собрать» Икею под новым брендом. Белорусы рассказали, что решили один из главных технологических вопросов — полностью заместили фурнитуру, в том числе через поставки дружественных государств. И на ограниченный ассортимент уже выпустили в продажу коробки со знакомыми инструкциями по сборке мебели. Большому количеству производств, которые работали «под зонтиком» Икеи, изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует», — рассказал Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области