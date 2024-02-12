Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
13.02.2024 с 11:00 до 14:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы;
Гараж п/ф, котельная, очистные сооружения (1 ввод), вышка сотовой связи.
13.02.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Новый Свет, промзона, ООО «Элма».
13.02.2024 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено (частично).
13.02.2024 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Николаевка, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая;
п. Елизаветино, пр-т Красный.
13.022024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Тойворово;
д. Муттолово;
д. Акколово;
д. Туганицы;
д. Сяськелево, с/х Пламя, мастерские, гараж, свинарники, скважины.
13.02.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, ул. Малороссийская, пр-т Большой, ул. Речная, ул. Березовая.
12.02.2024-14.02.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
СНТ «Березовая Роща», 6 линия.
14.02.2024 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги.
13.02.2024 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
13.02.24 с 09.00 до 12.00
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