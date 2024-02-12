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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.02.2024 с 11:00 до 14:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы;

Гараж п/ф, котельная, очистные сооружения (1 ввод), вышка сотовой связи.

 

13.02.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Новый Свет, промзона, ООО «Элма».

 

13.02.2024 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено (частично).

 

13.02.2024 с 09:00 до 17:30

 Елизаветинское СП:

д. Николаевка, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая;

п. Елизаветино, пр-т Красный.

 

13.022024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Тойворово;

д. Муттолово;

д. Акколово;

д. Туганицы;

д. Сяськелево, с/х Пламя, мастерские, гараж, свинарники, скважины.

 

13.02.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, ул. Малороссийская, пр-т Большой, ул. Речная, ул. Березовая.

 

12.02.2024-14.02.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

СНТ «Березовая Роща», 6 линия.

 

14.02.2024 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги.

 

13.02.2024 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

13.02.24 с 09.00 до 12.00

Г. Гатчина

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