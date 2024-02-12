Почти 7 тысяч предпринимателей Ленобласти получили поддержку центра «Мой бизнес» в 2023 году
В Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области – центр «Мой бизнес» обратились почти 7 тысяч предпринимателей и самозанятых в 2023 году. Центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
На единой площадке центра областные предприниматели получают комплекс услуг, сервисов и мер государственной поддержки. Это прежде всего финансовая поддержка – предоставление микрозаймов и поручительств; консультационная и образовательная, а также поддержка производственной сферы, социального и женского предпринимательства и др.
Практики регионального центра «Мой бизнес» признаны одними из лучших на федеральном уровне. «Лучшая внутренняя коммуникация», «Лучшая визуальная коммуникация» и «Лучшая экосистема для бизнеса» вошли в число лидеров национальной премии в 2023 году.
В прошлом году специалисты Фонда провели 132 мероприятия, среди которых – «Азбука предпринимательства», «Введение в предпринимательство» и «Мама-предприниматель». Участниками бизнес-тренингов стали более 2000 тысяч предпринимателей Ленинградской области.
Среди получателей финансовой поддержки – социальный предприниматель Георгий Корнилов, основатель спортивной школы, где дети с трех лет обучаются горнолыжному и роликовому спорту. В 2023 году Георгий подал заявку на получение гранта. На 500 тысяч рублей гранта и собственные средства предприниматель купил оборудование, расходные материалы и ПО. В планах – расшириться и открыть еще одно отделение на горнолыжном курорте «Красное озеро».
А предприниматель из Соснового Бора по программе «Приоритет» Фонда получил льготный микрозаем на сумму 3 млн рублей под 4% годовых. Он специализируется на производстве изделий из дерева – игрушках, декоре и мебели, и успешно реализует свою продукцию на российских маркетплейсах, находит партнеров среди продавцов деревянных изделий и мебели. Полученные средства предприниматель направит на покупку новых станков и оплату текущих расходов.
Кредит в банке на сумму 15 млн рублей получила компания из Сланцевского района благодаря поручительству Фонда в размере 7,5 млн рублей. Компания с 1992 года занимается молочно-мясным животноводством и растениеводством. В хозяйстве порядка двух тысяч голов рогатого скота. Полученный заем будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия.
В целом по России в 2023 году финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой центров «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта воспользовались более 550 тысяч предпринимателей и самозанятых.
Подробнее о финансовых и других мерах поддержки можно узнать на сайте Фонда по ссылке.