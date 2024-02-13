К спортивному марафону «Сила России» присоединилась Ленинградская область

В летнем этапе «Силы России», который проходил с 1 июня по 12 августа прошлого года, приняли участие более 110 тысяч человек.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно» – сказал Андрей Турчак.

В состав организаторов вошли олимпийские чемпионы: Никита Нагорный, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин и Александр Легков. Возглавил оргкомитет многократный чемпион мира и олимпийских игр Александр Карелин. Он сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР - тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» - добавила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Следующим мероприятием в Ленобласти станет фестиваль «Русская зима», об этом рассказал региональный координатор федерального партпроекта «Детский спорт» в Ленинградской области Вячеслав Комаров.

«Более 180 участников: команды школьных спортивных клубов и дворовые команды будут соревноваться в популярной спортивной игре хоккей в валенках. Участников и зрителей фестиваля ждут захватывающие поединки. Считаю, что это будет очень яркое начало спортмарафона, который будет включать в себя не только зимние уличные спортивные игры, лыжи и коньки, но и другие виды спорта, полюбившиеся ленинградцам» – отметил Вячеслав Комаров.

Как уточнили организаторы, забота о людях, здоровье граждан и популяризация здорового образа жизни являются ключевыми компонентами народной программы «Единой России».





Подать заявку на участие в марафоне можно на сайте: https://sila-rossii.er.ru/