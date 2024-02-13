Реестр ремесленников Ленобласти

Комитет совместно с региональным Фондом поддержки предпринимательства проводят регулярную работу по поддержке и развитию самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний, сохраняющих наследие предков и успешно внедряющих его в современный бизнес.

Ленинградская область славится уникальными производствами — продукция местных мастеров широко известна по всей России, это изделия из керамики, мозаика, деревянные изделия, художественная роспись, одежда из льна и многое другое.

Областные мастера получают консультации и обучение, кредитно-гарантийную поддержку, финансирование на старт и развитие своего дела. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ежегодно оказывается финансовая поддержка предпринимателям, осуществляющим ремесленную деятельность. Так, в 2024 году общий объем субсидирования в Ленинградской области составит 7 млн рублей. В том числе благодаря поддержке областного правительства мастера и ремесленники активно принимают участие в крупнейших региональных и общероссийских выставках.