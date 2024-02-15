Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.02.2024 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, часть
15.02.2024 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
С. Рождествено, часть
16.02.2024 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
П. Елизаветино, часть
16.02.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
П.Б. Колпаны, часть
Д. Н. Хинкалово
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