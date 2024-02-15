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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.02.2024 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, часть

 

15.02.2024 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

С. Рождествено, часть

 

16.02.2024 09:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

П. Елизаветино, часть

 

16.02.2024 с 09:00 до 18:00    

Большеколпанское СП:

П.Б. Колпаны, часть

Д. Н. Хинкалово  

 

 

 