Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Важен голос каждого

До главного политического события 2024 года остаётся меньше месяца. Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский на пресс-конференции в региональном отделении ТАСС рассказал о ходе подготовки к выборам на территории 47 региона.

Рубрики:  Выборы

Тысячи и одиннадцать участков

Выборы Президента России пройдут во всей стране 15, 16 и 17 марта 2024 года. В Ленинградской области в это время будут действовать более 1000 избирательных участков. Задача областной избирательной комиссии в этой ситуации – обеспечить право голоса граждан, вне зависимости от места проживания и жизненной ситуации.

— У нас более 1000 постоянных участков и 11 временных. Это участки в 9-ти учреждениях здравоохранения: в Ленинградской областной клинической больнице, в больницах Волосовского, Гатчинского, Киришского, Сланцевского, Тихвинского районов, а также в следственном изоляторе на территории Ломоносовского района и в войсковой части в Тосненском районе. Идея в том, что любой житель, даже если он находится в больнице, сможет реализовать свое конституционное право, — отметил председатель Ленинградской областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

Всего в выборах Президента России смогут принять участие 1 миллион 421 тысяч 905 избирателей из Ленинградской области. Среди них 33 тысячи – так называемые «молодые избиратели». Те ребята из 47-го региона, которым исполнилось 18 лет после федеральных выборов 2021 года. Леноблизбирком впервые подготовил для них персональную открытку – приглашение на первые в жизни выборы.

 

Информация – в каждый дом

17 февраля в Ленинградской области, как и по всей стране, стартует новый проект по информированию избирателей – «ИнформУИК». В его рамках будет осуществляться адресный поквартирный обход ленинградцев членами участковых избирательных комиссий.

— Так устроен человек — это всё-таки существо коллективное. Нам требуется живое общение, возможность получить ответы на вопросы. Поэтому члены участковой комиссии — это примерно 4 тысячи наших коллег — будут осуществлять информирование избирателей путем подомового и поквартирного обхода, — отметил Михаил Лебединский.

Каждый «обходчик» проинформирует избирателя о датах и способах голосования, расскажет о зарегистрированных кандидатах, уточнит данные списка избирателей, сообщит адрес помещения для голосования, ответит на возможные вопросы.

Члены участковых избирательных комиссий будут одеты в одинаковые жилеты белого цвета с логотипом выборов. Они будут иметь при себе сумку, планшет с мобильным приложением проекта, а также буклет с полезной информацией о выборах. Обязательно – бейдж с указанием ФИО, подписью и печатью. Адресное информирование избирателей продлится три недели и завершится 7 марта.

 

Честно и удобно

Михаил Лебединский также напомнил, что ленинградцы могут проголосовать на выборах на любом удобном избирательном участке на территории 47 региона или страны с помощью механизма «Мобильный избиратель». Жители области подали уже около 7 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения. Обратиться за выбором участка можно в любой МФЦ или территориальную избирательную комиссию, а также на портале Госуслуги.

— Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования в дни голосования 15, 16 или 17, могут проголосовать на дому. Для этого с 7 марта до 14.00 17 марта необходимо письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя, — рассказал председатель Леноблизбиркома.

Не забыты и другие инновации. Традиционно на выборах в Ленинградской области будут использоваться Комплексы обработки избирательных бюллетеней. Применение КОИБов ожидается на 194 избирательных участках с большим числом избирателей. Не менее половины участков будут обеспечены средствами видеонаблюдения с прямой трансляцией на служебный портал, на остальных установят простые камеры видеорегистрации.

В то же время техника не заслонит главной сути голосования, а именно – права граждан на выбор будущего своей страны.

— Сегодня каждый из нас должен сделать что-то полезное для того, чтобы страна развивалась. В основном наше население, жители Ленобласти, оно очень мудрое и очень патриотичное. Голос каждого, кто придёт и проголосует – будет учтён и наверняка будет многое значить для нашей страны, — резюмировал Михаил Лебединский.

Александра Родионова