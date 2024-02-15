Важен голос каждого

Тысячи и одиннадцать участков

Выборы Президента России пройдут во всей стране 15, 16 и 17 марта 2024 года. В Ленинградской области в это время будут действовать более 1000 избирательных участков. Задача областной избирательной комиссии в этой ситуации – обеспечить право голоса граждан, вне зависимости от места проживания и жизненной ситуации.

— У нас более 1000 постоянных участков и 11 временных. Это участки в 9-ти учреждениях здравоохранения: в Ленинградской областной клинической больнице, в больницах Волосовского, Гатчинского, Киришского, Сланцевского, Тихвинского районов, а также в следственном изоляторе на территории Ломоносовского района и в войсковой части в Тосненском районе. Идея в том, что любой житель, даже если он находится в больнице, сможет реализовать свое конституционное право, — отметил председатель Ленинградской областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

Всего в выборах Президента России смогут принять участие 1 миллион 421 тысяч 905 избирателей из Ленинградской области. Среди них 33 тысячи – так называемые «молодые избиратели». Те ребята из 47-го региона, которым исполнилось 18 лет после федеральных выборов 2021 года. Леноблизбирком впервые подготовил для них персональную открытку – приглашение на первые в жизни выборы.

Информация – в каждый дом

17 февраля в Ленинградской области, как и по всей стране, стартует новый проект по информированию избирателей – «ИнформУИК». В его рамках будет осуществляться адресный поквартирный обход ленинградцев членами участковых избирательных комиссий.

— Так устроен человек — это всё-таки существо коллективное. Нам требуется живое общение, возможность получить ответы на вопросы. Поэтому члены участковой комиссии — это примерно 4 тысячи наших коллег — будут осуществлять информирование избирателей путем подомового и поквартирного обхода, — отметил Михаил Лебединский.

Каждый «обходчик» проинформирует избирателя о датах и способах голосования, расскажет о зарегистрированных кандидатах, уточнит данные списка избирателей, сообщит адрес помещения для голосования, ответит на возможные вопросы.

Члены участковых избирательных комиссий будут одеты в одинаковые жилеты белого цвета с логотипом выборов. Они будут иметь при себе сумку, планшет с мобильным приложением проекта, а также буклет с полезной информацией о выборах. Обязательно – бейдж с указанием ФИО, подписью и печатью. Адресное информирование избирателей продлится три недели и завершится 7 марта.

Честно и удобно

Михаил Лебединский также напомнил, что ленинградцы могут проголосовать на выборах на любом удобном избирательном участке на территории 47 региона или страны с помощью механизма «Мобильный избиратель». Жители области подали уже около 7 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения. Обратиться за выбором участка можно в любой МФЦ или территориальную избирательную комиссию, а также на портале Госуслуги.

— Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования в дни голосования 15, 16 или 17, могут проголосовать на дому. Для этого с 7 марта до 14.00 17 марта необходимо письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя, — рассказал председатель Леноблизбиркома.

Не забыты и другие инновации. Традиционно на выборах в Ленинградской области будут использоваться Комплексы обработки избирательных бюллетеней. Применение КОИБов ожидается на 194 избирательных участках с большим числом избирателей. Не менее половины участков будут обеспечены средствами видеонаблюдения с прямой трансляцией на служебный портал, на остальных установят простые камеры видеорегистрации.

В то же время техника не заслонит главной сути голосования, а именно – права граждан на выбор будущего своей страны.

— Сегодня каждый из нас должен сделать что-то полезное для того, чтобы страна развивалась. В основном наше население, жители Ленобласти, оно очень мудрое и очень патриотичное. Голос каждого, кто придёт и проголосует – будет учтён и наверняка будет многое значить для нашей страны, — резюмировал Михаил Лебединский.

Александра Родионова