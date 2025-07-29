В МФЦ 47 региона – новые услуги для участников СВО

Для этого надо обратиться в МФЦ, и в течение девяти дней деньги поступят на счет. Гатчина стала первым городом, где в многофункциональном центре открыли новую услугу и приняли первое заявление от ветерана боевых действий.

Кроме того, через МФЦ теперь можно встать и на учет в фонде «Защитники Отечества»: 28 июля в МФЦ Ленобласти запустили обе новых услуги. Для получения 30 тысяч рублей необходимо иметь регистрацию в Ленинградской области, состоять на учете в фонде и предъявить в МФЦ документы о своем участии в СВО, а также паспорт, СНИЛС и банковские реквизиты для перевода денег.

Руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк и директор областного Центра социальной защиты населения Дарья Аюкова подписали соответствующее соглашение. Также в этот день было подписано соглашение о сотрудничестве между Ленинградским филиалом фонда «Защитники Отечества» и областным МФЦ.

Новая услуга по приему заявлений на единовременную выплату была запущена в Гатчинском филиале многофункционального центра, и первым получателем стал руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Петрушенко. Вся процедура заняла не более десяти минут.

- Все быстро, просто, как обычно в МФЦ: взял талончик, подошел к окошку и предъявил документы, – прокомментировал Игорь Анатольевич. – Хочу заметить, что эта материальная помощь в размере 30 тысяч рублей придется очень кстати для тех, кто вернется «на гражданку» после специальной военной операции и будет вынужден заниматься трудоустройством и решением множества других вопросов. А фонд «Защитники Отечества» окажет в этом полное содействие.

Как подчеркнула Ольга Историк, единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей получат не только вновь поставленные на учет участники СВО, но и те, кто уже получает комплексное сопровождение от Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества». Выплата полагается непосредственно участникам специальной военной операции, однако члены их семей могут также встать на учет в фонде через любой МФЦ Ленинградской области. Как пояснила Ольга Александровна, это сделано для удобства граждан: транспортная доступность и возможности у жителей разные, а МФЦ есть во всех районах. Существенная ремарка: тем, кто уже получает сопровождение в фонде «Защитники Отечества», повторно становиться на учет не нужно.

Идея новой меры поддержки в виде единовременной выплаты демобилизованным бойцам СВО родилась на встрече главы региона с участниками спецоперации и социальными координаторами в гатчинском филиале фонда «Защитники Отечества» второго июня. Александр Юрьевич тогда высказал эту мысль, и уже 17 июля было подписано соответствующее распоряжение о выплатах каждому, кто по завершении службы в зоне СВО встанет на учет в фонде – чтобы у вернувшихся с фронта героев был стимул обратиться в фонд, где их ждут и готовы помочь.

Екатерина Дзюба