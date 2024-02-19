Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.02.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Ковшово, д. 2-80, д. 1-63,
д. Мыза,
д. Заборье, аб. Гутцайт, фермерские хоз-ва.
20.02.2024 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая, Красный проспект.
20.02.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно,
д. Выра,
д. Замостье,
с. Рождествено, очистные сооружения.
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