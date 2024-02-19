Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля

Митинг в защиту гатчинской экологии состоялся. Экоактивисты зачитали резолюцию, адресованную всем – от президента Российской Федерации до руководства мусорного полигона «Новый Свет-Эко». На подписание документа отводится три дня, точки сбора подписей размещены в разных районах города. Протестная акция была согласована, но не рекомендована в связи с запретом на уровне региона, однако никаких нарушений общественного порядка допущено не было.