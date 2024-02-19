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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.02.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Ковшово, д. 2-80, д. 1-63,  

д. Мыза,    

д. Заборье, аб. Гутцайт, фермерские хоз-ва.     

 

20.02.2024 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая, Красный проспект.  

 

20.02.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно,

д. Выра,

д. Замостье,

с. Рождествено, очистные сооружения.  

 