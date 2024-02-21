Ленобласть и Беларусь: экономика, наука, культура

«Белоруссия — наш стратегический партнёр, добрый друг, нас связывают крепкие экономические и культурные связи.

Сегодня с Дмитрием Мезенцевым обсудили задачи, поставленные Высшим советом Союзного государства России и Белоруссии, который провели главы наших государств 29 января.

Важная задача – развитие транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожного сообщения, выход белорусских грузов в порты Ленобласти.

Обсудили участие нашей делегации в Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема «Наука – будущее Союзного государства», а нам здесь есть что представить, мы заинтересованы в развитии наукоёмких совместных производств», — рассказал Александр Дрозденко.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что достаточно часто обсуждает с губернатором Ленинградской области практику российско-белорусских отношений. По его словам, важно, что правительством Ленинградской области подписан такой документ, как соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что в Беларуси, всегда ждут и губернатора Ленинградской области, и делегации региона.

Среди ближайших встреч — участие муниципалитетов Ленинградской области с культурным обменом в фестивале «Славянский базар», где регион покажет свои народные промыслы и традиции, творческие коллективы.