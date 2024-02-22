Сбер: каждую третью сделку с недвижимостью в СЗФО люди заключают без использования ипотеки

В 2023 году сервисом Сбера «Электронная регистрация» от Домклик для неипотечных сделок жители Северо-Запада воспользовались 33,4 тысячи раз, это на 15 тысяч больше, чем годом ранее, услугу «Безопасные расчёты» выбрали 23,4 тыс. раз — рост в 2 раза. Для тех, кто хочет воспользоваться сразу двумя услугами работает сервис «Регистрация и расчёты» – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За 12 месяцев прошлого года услугой «Регистрация и расчёты» в СЗФО воспользовались 14,2 тысячи раз (в Петербурге – 8300, в Ленобласти – 1500 раз).

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость, землю или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

· Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

· Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

· Помогут зарегистрировать переход права собственности за 2 дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.





Фото freepick.com