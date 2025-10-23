Самые щедрые на чаевые регионы Северо-Запада

Аналитика Сбера показывает, что за весь 2024 год аналогичный показатель в СЗФО составил 516 млн рублей. Это значит, что за девять месяцев 2025 года объем чаевых уже превзошел итоги прошлого года на 73%.

Самый большой объем чаевых с начала года собрал Санкт-Петербург. Сумма составила 623,3 млн рублей. В пятерку самых щедрых регионов СЗФО, по данным Сбера, также вошли Калининградская (85,9 млн рублей), Ленинградская (39,4 млн рублей), Мурманская (31,5 млн рублей) и Архангельская области (30,3 млн рублей).

Сергей Фикс, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы видим, как с помощью сервиса СберЧаевые развивается культура чаевых. Для сотрудников кафе, отелей и курьеров чаевые через наш сервис — это реальная финансовая поддержка, простой и честный способ получить благодарность от клиента. Каждый перевод — это прямой контакт между людьми, который делает экономику добрее и человечнее».

Чтобы оставить чаевые, достаточно отсканировать QR-код сервиса с помощью смартфона с установленным приложением СберБанк Онлайн. Дополнительно вводить данные своей карты не надо.

Фото freepik.com