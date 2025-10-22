Выдворить нельзя легализовать

В стране наблюдается острая нехватка рабочих рук: сказывается демографический провал девяностых и нелюбовь наших сограждан к тяжелому физическому труду. И когда надо рыть траншеи и мостить дороги, на помощь приходят трудовые мигранты. А кто помогает им самим, если возникли проблемы с документами и дошло до нарушения миграционного законодательства Российской Федерации и выдворения?

В Центре временного содержания иностранных граждан, ЦВСИГ № 2, в Гатчине больше всего содержится узбеков. Не потому, что они нарушают закон чаще остальных, а потому, что среди гастарбайтеров их в принципе большинство. Почему трудовые мигранты попадают в это учреждение, кто виноват и что можно сделать для исправления ситуации во благо? С этим вопросом разбирался уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, посетив ЦВСИГ в Гатчине вместе с сотрудником своего аппарата Екатериной Черемшановой. Сергей Сергеевич провел прием иностранных граждан, пообщался с нарушителями и сделал конкретные выводы.

Как установил омбудсмен, никаких особенностей в допущенных нарушениях со стороны узбеков нет, почти в каждом постановлении о выдворении одно и то же: «не продлил патент», «не встал на миграционный учет». А нарушают закон они чаще всего по причине банального невежества. На вопрос уполномоченного, почему не продлили, обитатели ЦВСИГ удивленно твердили: «Я думал, мой работодатель сам занимается всякими документами, а мое дело – работать…». Сложно им, выходцам из солнечных республик бывшего Союза…

Нарушители в основном молодые, по-русски изъясняются с трудом: плохо понимают и еще хуже говорят. Сергей Шабанов побеседовал с наиболее «русифицированными» в этой компании и заодно провел прием иностранных граждан. В результате возник вопрос и к работодателям, и к миграционному управлению, и к соответствующим службам Узбекистана: почему не проводится элементарный ликбез? Почему у каждого прибывающего в Россию мигранта нет в кармане памятки, где бы четко, по пунктам, на чистом узбекском языке было перечислено, что он обязан сделать, чтобы не нарушить российский закон?

- Конечно, каждый случай индивидуален, в каждом будем разбираться, но для себя мы выявили важнейшую задачу – побудить законодателей, МВД, миграционное управление к изменению существующего порядка постановки иностранцев на миграционный учет, – заключил Сергей Шабанов. - Его нужно сделать простым и понятным для каждого, и цель изменений – исключить возможность исчезновения из поля зрения компетентных органов всякого иностранного гражданина, прибывающего на территорию нашей страны. Если концептуально, то на миграционный учет этих людей надо ставить в течение двух часов после прилета в Россию, и учет этот передавать на места их пребывания и работы. И это должно происходить автоматически, без пресловутого заявительного порядка. Не должны быть тяжелым нарушением один-два дня просрочки в продлении патента. Несоизмеримы они с последующими хлопотами и затратами на выдворение рабочих рук из страны.

С этим трудно не согласиться. Трудовые мигранты нам самим жизненно необходимы, иначе вторая российская беда останется неразрешенной – встанет насмерть ремонт дорог. И вообще – ремонт.

А финансовый вопрос в деле выдворения – тоже не последний. Гатчинский ЦВСИГ всегда заполнен до отказа. На вопрос омбудсмена, чем занимаются эти люди целыми днями, начальник ЦВСИГ ответил: «В основном лежат». А тем временем Российская Федерация их содержит: кормит, поит, охраняет, лечит, удовлетворяет бытовые потребности и в итоге возвращает на родину (куда сами выдворяемые, кстати, вовсе не стремятся, несмотря на все превратности ленинградского климата).

Как заметил Сергей Шабанов, сопоставимы ли все эти затраты с усилиями на установление надлежащего порядка миграционного учета?

Притом что до конца года Ленинградская область закончит строительство и введет в эксплуатацию новый корпус ЦВСИГ, где нарушители миграционного закона разместятся в тепле и уюте.

Уполномоченный по правам человека стал свидетелем отправки партии граждан Узбекистана домой: 11 человек с вещами погрузили в спецавтомобиль, заперли на замок и повезли за решетчатыми дверьми в аэропорт под пристальным надзором сотрудников службы судебных приставов. Почему так строго? А чтоб не разбежались. Попытки вырваться и во что бы то ни стало остаться на гостеприимной ленинградской земле случаются.

Русские украинцы

В ходе работы в Гатчинском ЦВСИГ уполномоченный по правам человека пообщался с тремя «украинцами». Украинцы они в кавычках, потому что, кроме места рождения и гражданства, украинского там не просматривается. Все трое – с территорий Западной Украины: двое из Волынской области, один из Закарпатской. Сергею – 51 год, Семену – 41 год и Виктору – 35 лет. Сергей Шабанов отметил правильную русскую речь у всех троих без характерного малороссийского выговора и фрикативного «г». До попадания в ЦВСИГ эти нарушители между собой знакомы не были, но фактически в их судьбе много общего.

Как рассказал Сергей Шабанов, один в России с 2011 года, другой – с 2020-го, а третий – с 2021-го. Приехали сюда сознательно. У Сергея здесь мама и сестра с семьей – все граждане РФ, у Семена – гражданская жена и сын, а у Виктора – только гражданская супруга. Свою судьбу эта троица прочно связала с Россией: здесь и близкие, и работа, и какое-никакое жилье, и друзья. Планы на будущее – тоже исключительно «пророссийские». Но всё испортил украинский паспорт.

Все трое грубо нарушили миграционное законодательство и были задержаны полицией Всеволожского, Кировского и Подпорожского районов. По каждому выписано постановление о назначении штрафа в размере 5 тысяч рублей и выдворении. При этом ни один из них не имеет ни малейшего желания возвращаться на Украину, где их никто не ждет, нет ни родных, ни друзей, ни какого-либо имущества. Но узаконить свое пребывание в России нарушители не могут.

Сергей Шабанов побеседовал с этими «русскими украинцами» – или «украинскими русскими»: они всё понимают, теперь кусают локти, потому что несколько лет просуществовали в РФ нелегально, рассчитывая, что как-нибудь утрясется – само собой. В общем, понадеялись на русский авось.

Самый старший из них, Сергей, содержится в ЦВСИГ уже почти год, и всякий раз, когда заканчивается срок содержания, суд продлевает его еще на три месяца с формулировкой: «В настоящее время отсутствует фактическая возможность исполнения постановления о выдворении». Семен и Виктор находятся в Центре не так долго, но с той же перспективой. И несть конца этому положению, потому что – СВО, а намерений покидать Россию самостоятельно и добровольно у нарушителей нет. Что они забыли на той Украине?

Как выяснил уполномоченный по правам человека, у этих мужчин есть огромное желание узаконить свое пребывание в нашей стране, официально трудоустроиться, платить налоги и жить со своими семьями. Сейчас эти молодые, здоровые люди с хорошими профессиональными навыками пролеживают на койке в Центре временного содержания в ожидании депортации на Украину, которая невозможна в условиях специальной военной операции. Но случись такая возможность, и вся троица окажется во вражеских окопах. А где ж еще?

- Мы уехали из ЦВСИГ с отчетливым пониманием того, что русский – это прилагательное. И также, как татары бывают казанские, поволжские или крымские или казаки – донские, кубанские, запорожские, и русскими бывают украинцы, башкиры, ненцы, буряты, удмурты… В общем, в Центре содержатся трое не «украинских братьев», а русских украинцев. И печально думать об их перспективе, и нужно что-то сделать, чтобы изменить их положение, – поделился Сергей Шабанов.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области намерен обратить внимание на эти обстоятельства Татьяны Москальковой – уполномоченного по правам человека в РФ:

- Нужно точно принимать какое-то решение. Либо депортировать нарушителей через третьи страны (что нам обойдется дорого), либо работать с каждым индивидуально на предмет легализации. Сегодняшняя нерешительность и половинчатость мучает людей и требует затрат наших налогоплательщиков на их охрану, содержание и уход в ЦВСИГ.