Миссия Анны

Работа приюта для животных — это всегда труд команды, история не одного человека, а множества людей, чья любовь и сострадание превращают отчаяние в надежду. Здесь титанический труд каждого основан не на поиске славы или выгоды, а на искренней любви и сострадании — истинном фундаменте любого спасения. Но в основе этой общей работы всегда есть тот, кто становится ее двигателем, тот, кто годами несет груз ответственности, принимает сложные решения, ищет выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций и своей верой зажигает остальных. Именно любовь к животным и желание помочь братьям нашим меньшим зажгла когда-то искру, из которой выросла история Приозерского приюта для бездомных животных, сердцем которого является героиня нашего проекта #ЯСАМА.

О том, как все началось и как возникла идея создания приюта, нам рассказала его основательница Анна Тюрина, которая прошла непростой путь от первого желания помочь до создания настоящего дома для десятков спасенных животных. «Это был 2006 год. Я была молодой, эмоциональной и, конечно, не до конца осознавала, во что ввязываюсь. В те годы проблема бездомных животных стояла в стране особенно остро. Телевизионные сюжеты то и дело рассказывали о выброшенных на верную смерть котятах и щенках. На улицах больших городов сидели «коробочники», собиравшие деньги якобы на помощь щенкам и котятам, а эти самые котята и щенки, еле живые, вперемешку с уже погибшими, кучей были запиханы в эти самые коробки. От этого у меня сердце разрывалось. Именно это отчаяние и породило во мне жгучее желание как-то помочь. Так у меня появилась мечта о собственном приюте», — вспоминает Анна.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Не имея ни малейшего представления, с чего начать, девушка обратилась в один из существующих приютов и рассказала его хозяйке о своем желании помогать. Там же смогла увидеть, как устроен быт приюта: «Всё выглядело довольно просто: небольшой участок земли за городом, обнесённый забором, с расположенными там деревянными будками. В приюте содержалось около сорока животных. Тогда я решила, что всё это действительно несложно организовать: нужен лишь участок земли, несколько вольеров — и можно начинать спасать».

Первым, кто поддержал Анну, был ее молодой человек. Андрей проживал в частном секторе и предложил переоборудовать под вольер старый сарай на его участке. «Первой собакой, которую мы туда привезли, была Малышка. Она была беременна и вскоре благополучно ощенилась в том самом сарае. С этого, собственно, и началась история нашего приюта», — рассказала Анна.

Не обладая достаточным опытом и знаниями, не зная, как правильно ухаживать за животными, кормить их и проводить вакцинацию, ребята столкнулись с чередой трудностей. Самодельные вольеры оказались ненадёжными — собаки постоянно подкапывали их и разбегались по территории. Естественно, они доставляли неудобства соседям — шум и лай стали причиной многочисленных жалоб.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Однажды, одна из таких жалоб, отправленная соседями в администрацию и прокуратуру, изменила судьбу приюта в лучшую сторону. Власти вместо того, чтобы требовать закрытия, предложили оформить подходящий участок земли в аренду. К счастью, к этому моменту приют уже имел официальный юридический статус общественной организации и был зарегистрирован в Минюсте. Как вспоминает сама Анна: «Администрация пошла нам навстречу, полностью проведя процедуру выделения участка, а со временем разрешила выкупить его. В результате наш приют оказался в числе немногих, кто имеет в собственности целевую землю, официально выделенную для строительства приюта для бездомных животных».

Помимо лечения и размещения животных, острой проблемой приюта всегда было кормление. Число подопечных неуклонно росло, а вместе с ним возрастали потребности: содержать приют без посторонней поддержки становилось всё сложнее. Письма с просьбой о помощи, отправленные предпринимателям и организациям, не принесли ожидаемого результата. По словам самой Анны, самым неожиданным и важным для приюта стал отклик генерального управляющего предприятия «Гранит-Кузнечное» Василия Максимовича Кострицы. Его помощь оказалась настоящим чудом: именно благодаря поддержке Василия Максимовича волонтеры смогли выровнять поверхность заболоченного выделенного участка и построить там первые вольеры, а в вагончике-бытовке с надписью «Гранит-Кузнечное» волонтеры «обитают» до сих пор.

НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА

Силами небольшой команды единомышленников у бездомных животных появилась не просто крыша над головой, а настоящий дом, наполненный теплом и заботой. «Когда мы только приняли решение создать приют, то первым делом разместили объявление в местной газете, в котором говорилось, что группа энтузиастов просит откликнуться неравнодушных людей, готовых помочь в создании приюта для бездомных животных в Приозерске. Для обратной связи я указала свой номер телефона, — вспоминает Анна. — Сколько мне пришлось выслушать критики: от советов помогать не животным, а людям, до идей строить вместо приюта гостиницу и развивать свой бизнес». Но всем, кто поддержал Анну и откликнулся на призыв, а в дальнейшем стал частью команды, наша героиня благодарна и по сей день: «Единственными, кто откликнулся тогда, на этапе перестройки первого сарая и вольера, стали родители моей одноклассницы — Александр Иванович и Галина Фёдоровна Голенковы. Я не знала, что это они, пока мы не встретились лично, и была приятно удивлена. Именно они стали нашими первыми помощниками, они же привели свою соседку и единомышленницу — Людмилу Клищ. Так впятером мы и начали наше дело».

Когда по состоянию здоровья Александр Иванович и Галина Фёдоровна уже не смогли помогать, на смену им пришли другие люди. «Порой были ситуации, когда просто не хватало рук. Но я уверена, есть божий промысел во всём, — говорит Анна. — И помощь приходит ровно в тот момент, когда вера уже готова угаснуть, напоминая, что мир устроен по законам любви».

Людей, готовых бескорыстно помогать, совсем немного — не более десяти человек на весь шестидесятитысячный район и двадцатитысячный город. Но эти единицы — настоящие добровольцы, которые в своё свободное время — по выходным, после работы или даже в обеденные перерывы — выполняют тяжёлую и зачастую малоприятную работу, требующую значительных физических усилий и отнимающую много времени.

Помимо основной команды волонтёров, приют поддерживают неравнодушные люди, чья помощь не менее важна. Кто-то регулярно приходит, чтобы погулять с собаками, а кто-то помогает как автоволонтёр, доставляя животных к ветеринару. В приюте ценят помощь каждого, ведь их поддержка — это огромный вклад в такое важное дело.

В НОВЫЙ ДОМ

Люди, которые хотят взять собаку или кошку из приюта, порой даже не задумываются о прошлом его обитателей, о том, из какого ада они были вытащены. «Главное правило нашего приюта звучит так: «Мы никогда не отдаем никого с первого раза». Человек не может просто уйти с понравившимся псом: сперва мы должны узнать вас, а он — начать вам доверять», — говорит хозяйка приюта. — Но результат стоит этого терпения. В любящих семьях животное расцветает, оно ценит всё, что вы для него делаете и отвечает вам преданностью. Одна из наших собак стала канис-терапевтом и помогает детям, другая — чемпион по танцам, третья — помогла задержать преступника, а четвертая — спасла хозяев от пожара. Именно ради этого преображения, из испуганного и загнанного существа в самого верного и счастливого друга, мы и работаем. В таких историях мы черпаем уверенность, что наш труд не напрасен».

Волонтеры приюта помогли найти дом сотням питомцев. Только за период с 2021 по 2025 годы нашла семью 71 собака. Постоянно в приюте проживают 139 собак и 45 кошек. Но, по словам самой Анны, это — лишь капля в море. «Сегодня приюты переживают кризис: животных почти не забирают. Мы не помышляем о росте — мы боремся за выживание. И мы очень надеемся найти человека, который поможет нам получить грантовую поддержку, чтобы продолжать наше дело», — говорит хозяйка приюта.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Помощь животным — это вторая работа, только платят за неё не деньгами, а счастливыми глазами спасенных кошек и собак. Конечно, бывают моменты, когда отчаяние накрывает с головой, когда силы на исходе и груз ответственности кажется неподъемным. Для Анны в такие моменты главной опорой становится ее семья: «Поддержка родных — это тот самый нерушимый тыл, который верит в меня. Мои родители не только поддержали мой выбор и моё желание много лет назад, но и во всём помогают мне. Более того, все их домашние питомцы взяты из приюта, они часто берут животных на передержку».

Наша героиня — удивительный пример женщины, гармонично сочетающей роль мамы, дочери, руководителя и волонтера. В должности заместителя главного редактора районной газеты Анна легко управляется с огромным количеством задач и отвечает за каждое слово, которое видят читатели. Дома она любящая и заботливая мама, воспитывающая прекрасную дочь. А по воскресеньям её сердце и силы без остатка принадлежат приюту, где она проводит прогулки и знакомит потенциальных хозяев с его обитателями, год за годом продолжая свою жизненную миссию.

Совсем недавно Приозерский приют для бездомных животных отметил свое восемнадцатилетие, а наша героиня на деле доказала, что верность своему делу и преданная команда способны создать настоящий островок милосердия, готовый пережить любые кризисы.

Анастасия Березкина

Фото из личного архива Анны Тюриной

Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области