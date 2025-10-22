Валентина Софронова: «Главное – быть честным с самим собой»

Валентина Ивановна Софронова – преподаватель класса фортепиано, музыкальной грамоты и ансамбля. Вся ее жизнь принадлежит музыке и детям, которых она считает тонкими и чувствующими натурами и стремится научить их одному из самых прекрасных видов искусства.

«Всегда была в потоке...»

Валентина Софронова родом из Нижегородской области. Она родилась и воспитывалась в большой и дружной семье, где часто звучала музыка.

- Папа у меня был самоучкой-гитаристом, хорошо пел и играл, – вспоминает Валентина Ивановна. - Я тоже всегда пела в детстве. Папина гитара висела на видном месте – я подходила, трогала струны, вслушивалась...

Будучи очень самостоятельным ребенком, она с раннего детства всё решала сама. В пятилетнем возрасте ходила к соседям качать их малыша. Мечтала стать балериной, но в итоге занялась спортом. А музыка не отпускала...

- Когда мне было девять лет, я очень захотела заняться музыкой и сама, по собственному желанию, поступила в музыкальную школу, – вспоминает она. - Там я училась играть на фортепиано. Всегда была в потоке, в движении: играла и пела в школьном ансамбле, параллельно занималась спортом: легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, лыжами (у меня второй женский разряд по лыжам).

После десятого класса девушка поступила в Арзамасское музыкальное училище, которое окончила по специальности «хоровик-дирижер». Уже на четвертом курсе начала преподавать в музыкальной школе фортепиано. Создала в школе вокальный ансамбль-трио. Его участники пели а капелла, успешно выступали на протяжении нескольких лет, становясь лауреатами разных конкурсов.

- Окончив училище, я попала по распределению в музыкальную школу в поселке Шаранга Нижегородской области, – рассказывает Валентина Ивановна.

- Мне сказали, что там живут староверы, и я почему-то испугалась. Но годы, которые я там провела, до сих пор вспоминаю с любовью и благодарностью. Люди там были очень добрые и гостеприимные. В школе я преподавала фортепиано и сольфеджио, и мне были рады в каждой семье.

Музыкальная грамота

Там же, в Шаранге, Валентина Ивановна вышла замуж. В 1979 году семья Софроновых перебралась в Ленинградскую область, поближе к старшему брату Валентины Ивановны, который тогда работал в Гатчинском районе. Семья поселилась в Больших Колпанах. Валентина Софронова стала работать сначала инструктором, а потом и директором Большеколпанского Дома культуры.

В 1990 году Валентина Ивановна начала преподавать теорию сольфеджио в Войсковицкой музыкальной школе № 2, которая тогда располагалась в Новом Учхозе.

- Перед нами стояла задача – максимально охватить более отдаленные населенные пункты Гатчинского района, – вспоминает она. - Я организовывала филиалы нашей музыкальной школы в Елизаветино и Шпаньково, набирала там детей, которым сама и преподавала вместе с другими музыкальными педагогами. Нагрузка была, конечно, большой, тем более что в те годы я работала еще музыкальным педагогом в детских садах Шпаньково и Гатчины.

Валентина Ивановна вспоминает, как в те годы было трудно добираться на работу из Больших Колпан: с долгим ожиданием автобуса и голосованием на остановках, пересадками, поздними возвращениями домой.

- Порой это было просто небезопасно, и однажды я решилась сдать на права и приобрести автомобиль, – рассказывает она. - Это стало настоящим спасением для меня!

В 2017 году Дом офицеров в Новом Учхозе, в котором располагалась Войсковицкая музыкальная школа № 2, был закрыт. Но за год до этого музыкальная школа уже была переведена в помещение Сяськелевского Дома культуры, где она располагается до сих пор, но уже в статусе Сяськелевской школы искусств. За эти годы в ней было открыто несколько новых отделений: хореографического творчества, вокального исполнительства и театрального искусства. Конечно, осталось и музыкальное отделение, где продолжает преподавать Валентина Ивановна.

Музыка и дети

Детей в Сяськелевской школе искусств встречают радушно, почти по-домашнему. Перед занятиями, когда ребята собираются, Валентина Ивановна готовит для них чай. Такие дружеские чае-

пития явно идут всем на пользу.

- Мне очень нравится работать с учениками, смотреть им в глаза, что-то объяснять, – говорит она. - Дети очень тонкие, они всё понимают и чувствуют. Самое главное для меня, чтобы детям было не скучно на уроках и в то же время чтобы они слышали и понимали меня. Важно, чтобы они умели внутренне собираться и чтобы между ними и мной всегда было единение.

Как считает Валентина Софронова, занятия музыкой исключительно полезны для детей. Музыка, как известно, способствует развитию ума и интеллекта. Она положительно влияет на развитие речи, прививает чувство вкуса и любовь к труду.

- У тех, кто учится музыке, развиваются математические способности, – говорит Валентина Ивановна. - Во время музыкальных занятий нам часто с детьми приходится считать размер, темп музыки. Мы превращаем скучное занятие в игру, и ребятам это нравится.

При этом, как считает Валентина Софронова, принуждать ребенка к музыкальным занятиям, как и к любым другим, нельзя.

- Я всегда говорю родителям: не надо давить на ребенка, – отмечает она. - Только начав осваиваться в этой жизни, маленький ребенок не знает, чего хочет на самом деле. Его многое интересует, он хватается за всё, но часто меняет свои увлечения. Такой хаотичный выбор активностей продолжается у детей примерно до пяти лет. И только потом, когда развивающаяся нервная система достаточно стабилизируется, у детей появляются желания и идеи, которые при аккуратной и тактичной поддержке родителей могут привести к истинному выбору.

Интересно, что дети Валентины Ивановны пошли по творческим «стопам» мамы.

- Старший сын начал играть на гитаре, когда учился в вузе, а сейчас осваивает игру на баяне, – говорит она. - Младший сначала поступил в музыкальную школу в класс гитары, но потом перешел на отделение хореографии. Он хорошо танцевал и в одиннадцать лет поступил в хореографическую школу при Академии балета им. Вагановой, став танцором балета. Сейчас работает в театре оперы и балета в Самаре.

Главное — самостоятельность!

С детьми не бывает легко, но Валентина Ивановна любит всех своих учеников без исключения, и они отвечают ей взаимностью. При этом педагог, помимо музыки, старается научить детей важным жизненным принципам.

- Я стараюсь донести детям, насколько важен собственный выбор, – говорит она. - В этом мире каждый человек одинок, по сути, каждый самостоятелен и должен уметь принимать свои собственные решения. Если вы не захотите играть, вас никто не заставит. С другой стороны, я объясняю детям: раз вы начали какое-то дело, вы должны его закончить. Иначе по жизни будете ненадежными людьми, часто бросающими начатое. Главное – быть честным с самим собой. Если вы будете открыты, честны и откровенны, то люди не только будут принимать вас всей душой – они сами рядом с вами будут меняться. Очень важно любить и уважать дело, которым ты занимаешься, ценить, уважать и любить жизнь и людей, уметь трудиться и идти к своей цели.

- Конечно, не все могут это, – отмечает педагог. - Многие дети бросают музыкальную школу, потому что здесь нужно трудиться. Трудиться надо и родителям вместе с ребенком. По согласованию с руководством школы я иногда разрешаю родителям присутствовать на наших уроках. И у нас есть такие родители, которые так освоили игру на фортепиано вместе с ребенком, что могут играть с ним в четыре руки!

Мы принимаем участие в самых разных творческих событиях, мероприятиях и праздниках, которые устраивают в Сяськелево. Ежегодно в Сяськелевской детской школе искусств проходит День матери, где вместе с детьми на сцену выходят и их родители. В прошлом году мы создали целый оркестр, в котором вместе играют дети и родители!

Музыка в нашей жизни

Многие ученики Валентины Софроновой, повзрослев, не оставляют музыку. Некоторые из них поступили в Гатчинский педагогический колледж на отделение музыкального воспитания. Ученица Валентины Ивановны, Татьяна Девяткина, окончив музыкальную школу, продолжила образование в колледже культуры, где занялась вокалом. Сейчас она преподает этот предмет детям в Елизаветино. Кто-то из ребят создает свои музыкальные группы, кто-то продолжает успешно музицировать, учась в вузе.

- Мы начали заниматься с Самиром Магеррамовым еще в Елизаветино, когда ему было всего пять лет, – рассказывает Валентина Софронова. - В 2019 году он окончил музыкальную школу и поступил в институт медицинского образования Центра им. Алмазова в Санкт-Петербурге. Самир продолжает играть, поет и сочиняет музыку: в 2025 году он стал лауреатом XVI Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. Плюс ко всему он занимается краеведением и написал уже две книги о Ленинградской области.

Как считает Валентина Софронова, вне зависимости от того, владеет человек музыкальным инструментом или нет, музыка всё равно играет большую роль в нашей жизни. Она сопровождает нас всю жизнь, воздействуя на наш разум и наше тело. Музыка воодушевляет, поднимает настроение, успокаивает или бодрит нас. Особенно благоприятно влияет на нас классическая музыка. Как говорят ученые, если человек предпочитает такую музыку, его сознание и внутренний мир настроены на гармонию, созидание, здоровье и развитие.

- Когда я устаю или неважно себя чувствую, включаю классику, – признается Валентина Ивановна. - Я часто замечала, как, слушая классическую музыку, постепенно, буквально с макушки до пяток, начинаю успокаиваться, а внутри всё раскладывается по полочкам. Когда еду в машине, включаю что-то более энергичное: всё ту же классику или джаз. Это помогает мне внутренне собраться, справиться с рассеянностью и сконцентрироваться на дороге...

Действительно, человек, живущий в музыке и радостно знакомящий с нею других, способен вносить в нашу жизнь присущую его собственной душе красоту и гармонию. Особенно это важно для детей, жизнь которых только начинает выстраиваться, для чего ей так необходимы правильные ориентиры.

Заслуги Валентины Софроновой в таком ориентировании отмечены не только детьми и их родителями. В марте 2025 года на празднике, посвященном Дню работника культуры, преподавателю Сяськелевской ДШИ, ветерану труда Валентине Ивановне Софроновой был вручен нагрудный знак окружной администрации «За вклад в развитие культуры Гатчинского муниципального округа».

Юлия Лысанюк