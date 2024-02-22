Святыни земли Приневской

Открывая родную страну

Развитию православного туризма в России сегодня сопутствуют несколько факторов. Во-первых, сами россияне всё чаще выбирают не просто курортный отдых, а отдых познавательный. Люди стремятся приобщиться к духовным ценностям и вехам российской истории. По данным ВЦИОМ, около 90 процентов граждан России уверены, что историю страны надо знать и учить, по возможности посещая исторические места – соотносить факты из учебников с тем, что видишь собственными глазами, ведь так она усваивается гораздо лучше!

Во-вторых, за последние годы существенно вырос уровень мобильности населения, а вместе с ним – и качество транспортной инфраструктуры в регионах. Всё больше людей выбирают поездки, самостоятельные и организованные, по родной стране – на автобусе, автомобиле или даже мотоцикле. Показателен опрос Фонда «Общественное мнение», в котором более 70 процентов россиян заявили, что нужно всячески развивать туристическую инфраструктуру на местах, тем самым привлекая новых «осознанных» туристов.

Как результат, внутренний познавательный туризм начал всерьёз выигрывать у концепции «лёгкого отдыха» на тёплых морях за границей.

Всё заметнее и увеличение интереса широкой публики к православной составляющей истории России. Если окинуть взором минувшие десять столетий, начиная от принятия христианства на Руси, станет очевидным, что православная и мирская истории России фактически неразделимы. Так, монастыри и скиты регулярно выступали форпостами освоения земель. Поэтому всякий разговор о росте интереса к истории страны подразумевает и рост интереса к истории православия. В том числе – к таким видным церковным фигурам, как Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, Нил Столобенский, Александр Свирский и многие другие.

Сокровища Ленинградской земли

Особое место на карте российского православного туризма занимает Ленинградская область – историческая Приневская земля, Водская и Обонежская пятины средневековой Новгородской республики. Это богатейшая – можно сказать, заповедная – территория, в том числе в религиозном измерении. Ей-то и посвящён новый туристический маршрут «Земли сии людям в приумножение дадены: православные святыни земли Приневской», реализованный на средства гранта губернатора.

Данный маршрут призван показать широкое разнообразие культурных пространств между начальной и конечной точками маршрута – Санкт-Петербургом и Свято-Троицкой Александро-Свирской обителью. Проект отражает богатство историко-культурного и религиозного наследия Ленинградской области.

– Сейчас наша страна отстаивает право на нашу веру и культуру, на наш язык, на любовь к ближним и уважение к старшим, право жить в православной семье, которая создаётся мужчиной и женщиной, – говорил на этот счёт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, к слову, человек глубоко верующий. – Только эта семья имеет право называться семьёй, ибо от любви мужчины и женщины появляются дети, а общество, страна и мир развиваются. В этой семье Бог должен быть на первом месте, тогда всё остальное будет на своём. Мы понимаем, что для любого общества, для любой нормальной страны Бог и православные ценности – это их основа. Сохранение традиционных ценностей очень важно для нас».

Решению этой задачи способствуют в том числе и общественные инициативы, подобные новому маршруту православного туризма; они, помимо сохранения и приумножения традиционных ценностей, позволяют шире вовлечь местное население в деятельную работу по сохранению исторической памяти и в работу по развитию территорий.

Тайны Северной Фиваиды

Одно из неофициальных названий нового туристического маршрута – путешествие по просторам Северной Фиваиды. Это понятие распространилось в отечественной культуре в XVIII–XIX столетиях: так стали называть обширную область Русского Севера, заселённую несколькими веками ранее православными иноками, которые основывали в местах духовного подвига часовни, скиты и монастыри.

Но причём здесь Фиваида? Дело в том, что на заре утверждения христианства состоялся «великий исход» отшельников в египетскую пустыню, где постепенно сложилась своего рода зона расселения святых отцов – египетская Фиваида. Вспоминая об этом, отечественные историки и ввели в употребление обозначение «Северная Фиваида» для аналогичного исхода русских иноков и подвижников.

Границы «Северной Фиваиды» установить непросто; пожалуй, единственный факт, который не вызывает сомнений, – это расположение «русской» Фиваиды к северу от ядра земель Московского царства, то есть на территории современных Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также Республики Карелия. В остальном же это понятие толкуется очень широко: не будет преувеличением отнести к Северной Фиваиде и земли вдоль реки Свирь, прославленные в позднейшей государственной и церковной истории.

Свято-Троицкая обитель основана в тех местах, где в своё время подвизался преподобный Александр Свирский. Она является бесспорной жемчужиной Северной Фиваиды и привлекает множество паломников и туристов, которые интересуются историей и духовными достижениями России. Это важнейший «опорный пункт» православия в северорусских землях; он разделяет, наряду с такими знаменитыми обителями, как Кирилло-Белозерская или ныне упразднённая Михайло-Архангельская в Великом Устюге, почётное звание «северной Лавры» – в противовес Троице-Сергиевой под Москвой – и служит подлинным украшением Северной Фиваиды.

Нельзя не отметить и «роль личности в истории»: преподобный Александр Свирский в своих духовных подвигах стоит вровень с преподобным Сергием Радонежским, прозванным Игуменом земли Русской. Самого Александра Свирского именовали «молитвенником за царей». Известно, что его чтил Иван Грозный, который говорил, что взятие Полоцка в ходе Ливонской войны состоялось благодаря молитвенному заступничеству преподобного Александра. Радениями этого царя появился придел Александра Свирского в соборе Василия Блаженного и была написана икона с образом святого для Успенского собора Кремля.

Но не только Александро-Свирский монастырь ждёт гостей нового маршрута. Если ехать из Санкт-Петербурга, дорога к монастырю ведёт мимо многочисленных храмов, каждый из которых достоин внимания путешествующих. Это и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Богословке, и храм Троицы Живоначальной в Иссаде, и часовня преподобного Александра Свирского в Паше, и Никольская церковь в Кобоне, а также многие другие храмы со своей историей, которая составляет неотъемлемую часть общей истории региона.

В целом предполагается, что новый маршрут православного туризма по территории Ленинградской области станет лишь первым этапом создания широкой сети подобных маршрутов, причём не только в границах 47-го региона, но и с выходом на соседние территории Северной Фиваиды.

Кирилл Королёв

Фото: Русский паломник