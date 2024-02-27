Награды Леноблизбиркома - самым творческим

Избирательная комиссия Ленинградской области провела торжественную церемонию награждения победителей и призеров олимпиады по избирательному праву, конкурсов «Волонтеры Избиркома» и «Я – будущий избиратель!». Мероприятие, в котором приняли участие не только школьники 47 региона, но также их учителя и родители, прошла в Музее политической истории России. Он располагается в исторических зданиях Санкт-Петербурга – в особняках М.Ф. Кшесинской и В Э. Бранта, соединенных между собой. Церемония прошла в парадном белом зале особняка М. Кшесинской. Приветствовали собравшихся генеральный директор музея Сергей Рыбаков и глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Обращаясь к юным участникам церемонии награждения глава Леноблизбиркома отметил: «Мы искренне благодарим Ваших педагогов и родителей, это те люди, которые всегда помогают Вам и желают Вам только добра. Часть Вашей победы – это их заслуга. Дорогие ребята, у вас есть все возможности для полноценной, успешной жизни. Всего Вам самого доброго!»

Дипломы были вручены активистам волонтерских организаций, которые победили в конкурсе «Волонтеры Избиркома». Среди них – Егор Сизиков, представляющий волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи.

Дипломы и подарочные сертификаты Леноблизбиркома вручены также победителям творческого конкурса «Я – будущий избиратель!». В 2023 году конкурс стал рекордным по количеству представленных работ – в Леноблизбирком поступило почти 300 рисунков, фотографий и видеороликов учащихся от 7 до 18 лет образовательных учреждений 47 региона. Победителями стали только 18 из них. В их числе – ученик Войсковицкой школы № 2 Илья Белозеров (1 место), ученик Большеколпанской школы Глеб Черноротов (2 место), ученик Гатчинской школы № 4 Георгий Крутяков (2 место), ученица Гатчинской школы № 4 Алиса Фау (3 место) и ученица Войсковицкой школы № 2 Елизавета Маннинен.

Полезные памятные подарки и дипломы были вручены молодым знатокам избирательного права - старшеклассникам школ Ленинградской области, ставшим лучшими по итогам 26-й олимпиады по избирательному праву, а также учителям ребят, которые помогали им готовиться к олимпиадным испытаниям.

После награждения участников церемонии ждала увлекательная и познавательная обзорная экскурсия по залам Музея политической истории России.

Андрей Соколов