Работы юных художников из Гатчинского района поедут в Москву

Конкурс, анонсированный 26 января, направлен на прославление подвигов участников специальной военной операции. Организаторы - филиалы фонда «Защитники Отечества». По итогам конкурса будут проведены выставки рисунков в филиалах, школах и библиотеках. Более 1500 отобранных работ войдут в коллаж для Музея Победы в Москве.

Жители Ленинградской области прислали 402 работы. 30 из них признали лучшими. Оценку работ провела конкурсная комиссия, в состав которой вошли: Сергей Галяев, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества»; Татьяна Толстова, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области; Сергей Румянцев, руководитель РДДМ «Движение Первых» Ленинградской области; Алексей Ярославцев, руководитель ЛРОО «Ассоциация ветеранов СВО»; Никита Маненок, руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка» Ленинградской области; Алла Левина, руководитель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» по Ленинградской области.

К участию допускались творческие работы детей от 3 до 17 лет.

Рисунки могли быть выполнены на любом материале формата и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.)

Среди победителей - 13 ребят из Гатчинского района:

Победители в младшей возрастной группе (3-7 лет):

Максим Гусев, Лев Дедков, Матвей Жакинов, Тимур Константинов, Екатерина Смирнова.

Победители в средней возрастной группе (8-12 лет):

Сафия Аскерова, Злата Моторина, Матвей Писсарук.

Победители в старшей возрастной группе (13-17 лет):

Валерия Абрамова, Елена Андреева, Варвара Галиастанова, Вероника Паламарчук, Вероника Иванова.

Павел Максимов, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области