Молодым специалистам АПК – достойные подъемные

Сегодня установленная ежегодная единовременная выплата составляет 91 954 рубля. Эта сумма остается неизменной с 2008 года.

Производится выплата из областного бюджета один раз в год, но не более трех раз одному человеку. При этом год от года снижается количество молодых специалистов, желающих трудиться на земле: с 51 человека в 2019 году до 33 в 2023-м. В то же время потребность агропромышленного комплекса Ленинградской области в квалифицированных кадрах на 2024 год составляет 549 человек, а общая потребность кадров в этой сфере – без малого 2 000 человек.

Исходя из всего вышеперечисленного, комитет по АПК Ленобласти выступил с предложением увеличить ежегодные выплаты молодым специалистам независимо от типа образования (среднего профессионального или высшего образования) до 300 000 рублей, которое поддержали депутаты.

Также в обращении предлагается предусмотреть ежегодную индексацию пособия на уровне инфляции и расширить перечень получателей выплаты за счет увеличения количества профильных специальностей. Кроме того, количество получателей выплаты расширяется за счет включения трудоустроившихся в аграрный комплекс после прохождения военной службы в вооруженных силах РФ, добровольческих формированиях, а также призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области