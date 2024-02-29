Гатчинцы на «Кубке Большой Невы»

В этом году в соревнованиях участвовало рекордное количество спортсменов: более 440 участников в возрасте от 12 до 81 года из 41 региона России, а также спортсмены из Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Франции, Швейцарии.

На шести дорожках ледового бассейна состоялись заплывы на дистанциях от 25 до 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем. Температура воды составила немногим более 0 градусов, а воздуха +4 градуса.

От города Гатчины в этих крупнейших всероссийских соревнованиях приняли участие три спортсмена. Тренеры-инструкторы бассейна «Атлантика» - Дмитрий Травкин и Александр Малинин плыли 25 метров стилем баттерфляй, очень успешно прошли дистанцию и в своих заплывах были первыми. По окончательным подсчетам Дмитрий Травкин занял четвертое место, а Александр Малинин – шестое место.

Впервые участвовавший в соревнованиях по зимнему плаванию Кирилл Цветков преодолевал дистанцию 25 метров стилем кроль и в итоге занял седьмое место.

- От Федерации зимнего плавания города Гатчины поздравляю гатчинских спортсменов с успешным выступлением. Это очень достойный результат,и большая гордость для нашего города. От всей души желаю не останавливаться на достигнутом! Крепкого здоровья и новых побед! – пожелал спортсменам член исполкома Олимпийского Совета Ленинградской области, финалист первого Чемпионата мира по зимнему плаванию в Хельсинки 2000 года Юрий Назаров.

Татьяна Можаева