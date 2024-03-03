Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
гп. Вырица:
ул. Сергучевская д. 43-50А;
ул. Полякова д. 1-18;
ул. Сергучевская д. 43-73;
ул. Удельная д. 1-21;
ул. Вокзальная д. 24-52;
ул. Повассара д. 4-43;
пер. Колхозный д. 1-7;
ул. Сергучевская д. 31-46;
ул. Красная д. 18-29;
ул. Повассара д. 1-15;
ул. Сергучевская д. 31-41.
04.03.24 11.00-18.00
Сяськелевское СП
д Сяськелево часть. ч\сектор
тер. СНТ Надежда
д Войсковицы
04.03.24 11.00-18.00
Войсковицкое СП
п. Новый Учхоз часть. ч\сектор
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