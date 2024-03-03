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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.03.2024 с 09:00 до 16:00

гп. Вырица:

ул. Сергучевская д. 43-50А;

ул. Полякова д. 1-18;

ул. Сергучевская д. 43-73;

ул. Удельная д. 1-21;

ул. Вокзальная д. 24-52;

ул. Повассара д. 4-43;

пер. Колхозный д. 1-7;

ул. Сергучевская д. 31-46;

ул. Красная д. 18-29;

ул. Повассара д. 1-15;

ул. Сергучевская д. 31-41.

 

04.03.24 11.00-18.00

Сяськелевское СП

д Сяськелево часть. ч\сектор

тер. СНТ Надежда

д Войсковицы

 

04.03.24 11.00-18.00

Войсковицкое СП

п. Новый Учхоз часть. ч\сектор