Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта

«Если бы не «Битлз», я бы не стал музыкантом», – уверен педагог духовых инструментов Александр Мартынов. Он начинал как баянист, концертирует как гитарист, а музыкальное образование получил по классу тубы. 6 марта маэстро отмечает юбилей – 75 лет, из которых почти полвека отдано работе в Гатчинской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова в отделе медных духовых инструментов.