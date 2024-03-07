Не верьте «службе финансового мониторинга»

1 марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 55-летней жительницы Гатчины. Ей в мессенджере позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что неустановленные лица от её имени пытаются оформить кредит в банке. Этот «сотрудник» убедил женщину оформить кредит на своё имя на сумму 350 тысяч рублей и отправить ему деньги через банкомат в Петербурге.

Потеряв 350 тысяч кредитных средств, потерпевшая заявила в полицию.

В тот же день в гатчинскую полицию обратился 55-летний житель Нового Света, которого обманули по старой схеме, сославшись на «Госуслуги». Незнакомая женщина представилась сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, так как ранее взломали его личный кабинет на «Госуслугах». Во избежание противоправных действий звонившая потребовала неукоснительно соблюдать её инструкции. Что и сделал потерпевший.

Он через приложение банка оформил кредит на сумму в 730 тысяч рублей, через банкомат другого банка в Гатчине перевел средства на номер счета, который ему указали по телефону. С тем мошенница и была.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.