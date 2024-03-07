С тобой и без тебя...

Название выставки «До встречи с тобой…» говорит о многом. На ней представлены фотопортреты бездомных собак в двух их состояниях. Собаки до встречи с человеком — с трудом выживающие на улице, голодные, худые, грязные, часто травмированные и никому не нужные, и собаки уже «после» - обретшие свой дом, красивые, здоровые, любимые и очень счастливые.

Как рассказала организатор выставки, волонтёр сообщества «Чуткое сердце» (Гатчина) Людмила Николаева, главная цель выставки — привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных.

- Очень часто люди проходят мимо этих несчастных кошек или собак, не замечая их, торопятся на работу, по своим делам, - говорит Людмила. - И нам очень хочется, чтобы людей, которые могли бы им помочь, подарить им часть своей души, стало больше. Идея нашей выставки — показать контраст между жизнью бездомной собаки и этой же собаки, взятой в добрые руки. Хочется, чтобы фотографии бездомных собак, их судьба тронули каждого, чтобы люди присоединились к нам, а может быть, и подарили несчастным животным настоящий дом.

На выставке представлены фотографии 23 собак, которые ищут дом. Этими собаками занимаются кураторы сообществ «ВКонтакте» «Чуткое сердце», «Помощь хвостикам СПб», приюта для бездомных животных «Теремок» (Гатчина). Если бы каждый герой фотовыставки умел говорить, он, наверное, смог бы поведать очень грустную, а часто и трагичную историю из своей собачьей жизни. Но несомненно одно: каждый из них пережил в своей жизни серьезный стресс от жестокого обращения со стороны людей.

Пожалуй, главным героем выставки «До встречи с тобой…» стал симпатичный пёс Добби, чья судьба не оставила равнодушными волонтёров. Именно эта собака вдохновила их на создание этой экспозиции.

Сейчас Добби около года. К своей хозяйке, или, как говорят волонтёры, к своему человеку, он попал маленьким несчастным бездомышем из передержки. Каким он был тогда, можно увидеть на его «детской» фотографии. Сейчас это большой, роскошный, здоровый и очень счастливый пёс.

О том, сложно ли воспитывать взятую в дом бездомную собаку, рассказала счастливая хозяйка счастливого пса Добби, Наталья. Ей помогала волонтёр сообщества «ВКонтакте» «Помощь хвостикам СПб» Ольга Корнева.

По словам Натальи, к собаке из приюта она уже была готова: такой опыт в её жизни уже был, и сейчас в её квартире живёт небольшая собачка-найдёныш.

- Когда я начала искать собаку, единственный пункт был — чтобы собака была некрупной, - говорит она. - Я увидела фотографию Добби в интернете, в одной из волонтёрских групп, и сразу же влюбилась в него. Увидев его, я поняла, что он не будет маленьким. Добби тогда ещё был щенообразным, да ещё и блондин с карими глазами — вообще редкость в природе. И я подумала: главное ведь не размер, главное - любовь. Я знала, что справлюсь. Скажу так: не было ничего, что бы меня напугало. Поначалу Добби не умел ничего — ходить на поводке, толком есть из миски. Я выделила из своей жизни месяц, полностью посвятив его своей новой собаке, и то это было много. Процесс привыкания занял примерно неделю. Да, поначалу было тревожно, но у нас всё получилось. Сейчас это абсолютно счастливая и здоровая собака.

Как говорят волонтеры, не нужно бояться брать в дом бездомных животных. Можно, конечно, купить в питомнике дорогую породистую собаку. Но животные, которые содержатся в приюте или на передержке, не уступают им ни по уму, ни по красоте. А благодарность, преданность и любовь, которую бывшие бездомыши испытывают к своим новым хозяевам, и вовсе ни с чем не сравнимы. Взяв в дом такое животное, вы обретаете настоящего друга на долгие годы!

На открытии выставки было очень много людей — и детей, и взрослых. И вопросов к волонтёрам и хозяйке Добби тоже было много — чаще всего, о возможности полной социализации бездомных собак в новой семье.

Как говорят волонтёры, за последние годы в добрые руки удалось пристроить около 200 бездомных собак. Люди часто приезжают за ними, уже увидев на фотографии и буквально влюбившись в то или иное животное. По словам волонтёров, воспитание любой собаки требует усилий. С бывшими хозяйскими животными — успех почти стопроцентный. Больше всего хлопот с «дичками» - такими собаками, которые прежде никогда не знали хозяев. Но, как правило, все эти животные прошли приют или передержку, где с ними занимались волонтёры — кормили, гуляли, общались, так что навыки социализации у них уже есть. С другой стороны, со временем к «хорошей жизни» привыкает любая собака: главное — окружить её вниманием, заботой и любовью.

Почему метис (или дворняжка) — не хуже, а в чём-то даже и лучше породистой собаки, рассказала волонтер приюта для животных «Теремок» Мария Краснова.

- У меня всегда жили и породистые собаки, и метисы, - говорит Мария. - И зачастую больше проблем было именно с породистыми собаками. И как раз дворняжки, которые ко мне попадали, оказывались настолько умными и сообразительными, что только диву даёшься. Да и по здоровью они обычно крепче.

Волонтёры пригласили всех желающих принять участие в добром деле помощи бездомным животным. Они рассказали, как работают кураторы - люди, которые берут на себя ответственность за определённое животное. Кураторы ведут его до пристройства в надёжные руки, занимаются транспортировкой, организацией медицинской помощи, поиском передержки или, в крайнем случае, приюта. Также они ищут помощников и контролируют финансовые сборы, потому что всё стоит денег. И добровольные помощники находятся: неравнодушные люди оказывают финансовую помощь, делают актуальные репосты, приезжают в приюты, привозят корм, гуляют с собаками.

Встреча с волонтёрами прошла в очень тёплой, дружественной обстановке, а особое настроение создавал самый необычный гость «Купринки» - пёс Добби. Все желающие смогли принять участие в организованном волонтёрами мастер-классе по изготовлению забавных брелоков в виде собачьих лапок. Также прошла тематическая викторина, участников которой ждали подарки и сюрпризы.

Приходите на выставку! Возможно, именно здесь вы найдете себе друга из приюта, сделав счастливей его и себя. На выставке можно взять буклет «Как ты сможешь помочь бездомным животным?», где размещена подробная информация о каждой собаке и контакты кураторов.

Полную информацию о деятельности волонтёрских сообществ по работе с бездомными животными можно получить на их страницах «ВКонтакте»:

- сообщество «Чуткое сердце» (https://vk.com/pets_help_gatchina);

- приют для животных «Теремок» (https://vk.com/priut_teremok);

- «Помощь хвостикам СПб» (https://vk.com/club218221076).

Выставка «До встречи с тобой…» будет открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до конца марта.

Юлия Лысанюк