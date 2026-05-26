Звёзды педагогического олимпа

В зале Дома культуры 21 мая собрались те, кто ежедневно воплощает идею единства и согласия, создавая пространство любви, уважения и понимания среди детей и молодежи. На мероприятии чествовали педагогов, чей талант, энергия и преданность делу служат примером для коллег и учеников, кто формирует будущее, закладывая фундамент знаний и ценностей в умы и сердца нового поколения.

С приветственным словом выступил заместитель главы администрации Гатчинского округа по социальным вопросам Павел Иванов. Педагогов поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Татьяна Бездетко.

В 2026 году участниками конкурса стали 42 педагога. Они соревновались в восьми номинациях.

«Педагогические инновации»

Первыми заслуженную награду получили лауреаты номинации «Педагогические инновации», отражающей стремление учителей внедрять новейшие методы и технологии, сохраняя традиционные ценности воспитания. Педагоги коллективов-победителей создают будущее, соединяя опыт прошлого и достижения настоящего.

Награды за победу в номинации «Педагогические инновации» получили: детский сад № 50, Гатчинская школа № 9 и Гатчинский дворец детского (юношеского) творчества.

«Молодой педагог» и «Воспитатель года»

Молодые педагоги Гатчинского округа несут в профессию свежие идеи и творческий подход. Они олицетворяют единство поколений, продолжая лучшие традиции российского образования.

Лауреатом 3 степени в номинации «Молодой педагог» стала учитель начальных классов Гатчинской школы № 12 Полина Черноярова, лауреатом 2 степени – инструктор по физической культуре детского сада № 16 Марина Суровцева. Победитель – учитель английского языка Пудостьской средней школы Александра Меркулова.

Детский сад – первое учреждение, куда ребенок приходит учиться жить в обществе. Воспитатели закладывают фундамент единства и дружбы, показывая малышам красоту многообразия культур и традиций. В номинации «Воспитатель года» лауреатом 3 степени стала воспитатель детского сада № 16 Диана Жогло, второе место заняла воспитатель детсада № 9 Екатерина Маннинен. Победитель – воспитатель детского сада № 12 Юлия Карамышева.

«Дефектолог/логопед» и «Педагог-психолог»

Учителя-дефектологи и логопеды дарят детям шанс раскрыть свои способности, преодолевая любые преграды. Их работа – это терпеливость и забота, умение найти подход к каждому ребенку.

В номинации «Учитель-логопед/дефектолог года» победила Елена Субботина – учитель-дефектолог детского сада № 45. Лауреатом 2 степени стала Екатерина Тормозова – учитель-логопед детского сада № 35, третье место заняла Вероника Ярошевич, учитель-логопед детсада № 40.

Психологическое здоровье – основа гармоничного развития личности. Педагоги-психологи помогают ребятам справиться с жизненными испытаниями, создают атмосферу доверия и взаимоподдержки. В номинации «Педагог-психолог года» победила специалист детского сада № 12 Дарья Голых. Второе место заняла педагог-психолог детского сада № 46 Анастасия Кириллова, третье – педагог-психолог Сиверской гимназии Анастасия Недбайло.

«Сердце отдаю детям»

Сердце, открытое детям – величайший дар, которым обладают настоящие педагоги. Их работа пронизана искренней любовью к детям, заботой и вниманием. Они не просто учат – они вдохновляют, поддерживают и верят в каждого ученика. Такие учителя становятся друзьями, наставниками и мудрыми спутниками юных душ.

В номинации «Сердце отдаю детям» победила методист Гатчинского центра информационных технологий Дарья Гречина, второе и третье место заняли педагоги дополнительного образования Гатчинского дворца детского творчества Нина Кострюкова и Снежана Сюгияйнен.

«Классный, самый классный»

Классный руководитель – это второй родитель, создающий коллектив, где царят уважение, дружба и поддержка. Это человек, который помогает детям осознать важность единства и братства, воспитывая достойных граждан великой страны.

В номинации «Классный, самый классный» победила учитель информатики Коммунарской школы № 3 Анна Конопелько. На втором месте – учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 2 Анастасия Тейдер, на третьем – учитель начальных классов Веревской школы Дарья Сисёва.

Учитель года

Звание «Учитель года» достается педагогу, чье служение профессии – яркий пример единства целей, идей и устремлений всего образовательного сообщества.

Победителем муниципального конкурса и призером региона в номинации «Учитель года» стала преподаватель математики Гатчинского лицея № 3 Дарья Клярцевич.

Второе место заняла учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 8 Наталья Дорофеева. «Бронзу» завоевала педагог начальных классов Гатчинской школы № 11 Ангелина Кузьмич.

В завершение церемонии награждения участники и победители муниципального профессионального конкурса «Педагогическое мастерство без границ» получили почетные грамоты от профсоюза. С приветственным словом выступила председатель Гатчинского профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Криворук.

Творческие подарки педагогам подарили прославленные коллективы Гатчинского округа – хореографический коллектив «Солнышко» школы № 8, ансамбль бального танца «Жемчужина», цирк «Гротеск», а также Jazz Retro Band «Близкие Люди».

Екатерина Дзюба