График остановки котельных Гатчины и деревни Вайялово на 2026 год
МУП «Тепловые сети» города Гатчины сообщают, что в целях подготовки к отопительному сезону 2026–2027 гг. утвержден график планового ремонта котельных с остановкой источников теплоснабжения.
На период проведения плановых работ будет прекращена подача горячего водоснабжения:
- котельная № 11 (центральная часть города, микрорайон Въезд, микрорайон Хохлово поле) — с 29 июня по 12 июля (14 дней);
- котельная № 10 (микрорайон Аэродром, микрорайон Мариенбург) — с 13 по 26 июля (14 дней);
- котельная № 8 (деревня Вайялово) — с 20 по 24 июля (5 дней).
