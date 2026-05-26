График остановки котельных Гатчины и деревни Вайялово на 2026 год

46 тысяч компаний зарегистрировались на цифровой платформе «Мой экспорт». За 2025 год к экосистеме присоединилось более 7,6 тысяч новых участников. Около 90% пользователей — представители малого и среднего бизнеса. Только за последний год количество активных пользователей выросло почти на 20%.