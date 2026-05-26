Маршрут № 10 «Гатчина – Пижма» на Троицу будет бесплатным
В День Святой Троицы, 31 мая, с Варшавского вокзала Гатчина на кладбище «Пижма» будут ходить бесплатные автобусы.
Рубрики: Общество
Об этом сообщили в администрации Гатчинского округа.
Напомним, что автобус №10 в Гатчине – сезонный, работает с весны до осени только по выходным и праздничным дням. Расписание:
- от Варшавского вокзала: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30;
- от кладбища в Пижме: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.