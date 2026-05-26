Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательства, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ «Единая Россия» запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

«25 мая началось предварительное голосование партии «Единая Россия», которое продлится ровно неделю, до 31-го мая. Вы можете решить, кто из кандидатов достоин представлять партию на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области. Прошу вас не оставаться в стороне, проявить активную гражданскую позицию. Выбирайте и голосуйте за тех, кого вы знаете, кому доверяете и чью работу видели все эти годы. Предварительное голосование — это возможность поддержать достойных кандидатов, которые работают эффективно и на результат. Ваш голос — главный ориентир для партии!», - прокомментировал старт предварительного голосования депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.