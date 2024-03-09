«Цветочная радуга» в Семринской библиотеке

В этот день состоялось торжественное открытие художественной выставки «Цветочная радуга». На выставке представлены работы жительницы поселка Семрино Оксаны Подвёрткиной.

По образованию Оксана Александровна Подвёрткина – педагог. Она 27 лет проработала в детском саду поселка Семрино (46 км), а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Вероятно, появившееся свободное время дало возможность заниматься творчеством - рисовать она начала три года назад. И вот такой результат! Она создала уже более ста полотен, 44 из которых представлены на выставке.

Обучение проходила в сети Интернет на разных курсах и мастер-классах у таких преподавателей как Максим Маньков, Ольга Базанова, Ирина Шпакова, Татьяна Букреева, Наталья Коневец и других. Оксана Подвёрткина участвовала в различных международных творческих конкурсах, имеет дипломы лауреата I и III степени. По сей день обучается в онлайн школе «Рисуй со мной» Натальи Коневец. Прошла курсы по энергетическим картинам, энкаустике, рисованию в технике У-син, занимается по урокам Школы Креатива. Оксана Александровна очень любит рисовать маслом пейзажи, а ещё ей нравится писать декоративные картины с применением текстурной пасты и потали.

Это не первая выставка художницы. В марте 2023 года она участвовала в выставке с одноименным название в детской библиотеке города Гатчины. Также принимала участие в выставке «Брызги осени» в октябре 2023 года в Деском развивающем центре города Гатчины. Участвовала в онлайн-выставке «Взгляд художника» от онлайн школы «Рисуй со мной». Её картины находятся в частных коллекциях. А сегодня и посетители выставки смогли сделать себе эксклюзивные подарки, приобретя картины Оксаны Александровны Подверткиной. Важно отметить, что часть средств пойдет на помощь СВО.

Выставка в Семринской сельской библиотеке продлится до конца апреля. Мы надеемся, что за этой выставкой последуют другие.

Татьяна Ерошенкова,

библиотекарь Семринской сельской библиотеки