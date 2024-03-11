Кто последний за квартирой?

1 февраля начался прием заявлений от жителей Гатчинского района на участие в той или иной жилищной программе. Начальник отдела жилищной политики Александр Кандыба рассказал, как идет улучшение жилищных условий на территории Гатчины и района, и о жилищных программах, в которых граждане имеют право участвовать.

На 1 января 2024 года в Гатчинском районе признаны аварийными и подлежащими сносу 198 многоквартирных домов, в том числе непосредственно в Гатчине – 54 дома. В рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах в Гатчинском районе в программе участвует 12 городских и сельских поселений. Программа охватила многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2012 по 2017 год. Всего планируется расселить 110 домов, что позволит улучшить жилищные условия 1497 гражданам.

В рамках реализации программы на территории г. Гатчины и Дружногорского поселения основным способом расселения аварийного жилищного фонда выбрано долевое строительство многоквартирных домов. В Гатчине построен дом на 242 квартиры, куда переселено 239 семей. В Дружногорском поселении построен дом на 80 квартир, переселено 78 семей.

В 2024 году запланировано расселение четырех домов в Коммунаре – 102 человека улучшат свои жилищные условия; финансирование – из трех бюджетов – федерального, областного и местного в сумме 295 млн рублей. В Гатчине планируется расселить многоквартирный дом № 40 на ул. Рысева в Мариенбурге – 37 человек получат новое жилье. Запланированы средства из местного бюджета в сумме 17 млн рублей.

В 2025 году в Ленобласти начнет формироваться новая программа расселения граждан из аварийного жилья. Программа охватит многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В Гатчинском районе предстоит расселить 157 многоквартирных домов – 943 квартиры, что позволит улучшить жилищные условия 2319 гражданам. В том числе в самой Гатчине требуется расселить 32 многоквартирных дома (572 человека), в Вырицком поселении – 24 дома (486 человек), в Сиверском – 28 домов (225 человек), в Таицком – 16 домов (259 человек), в Пудостьском – 8 домов (74 человека), в Кобринском – 9 домов (190 человек), в Веревском – 8 домов (89 человек), в Сусанинском – 11 домов (146 человек), в Елизаветинском – 4 дома (50 человек), в Новосветском – 2 дома (28 человек), в Коммунаре – 2 дома (38 человек). В Большеколпанском, Пудомягском, Рождественском, Сяськелевском поселениях надо расселить по одному дому. В

Войсковицком поселении все аварийные дома расселены.

В 2024 году продолжится работа по обследованию многоквартирных домов на предмет признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Только на территории г. Гатчины запланировано обследование 40 домов, в сельской местности – 92.

Жилищные программы

Участвовать в программных мероприятиях могут граждане, зарегистрированные на территории Гатчинского района, признанные нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления по месту жительства и имеющие свои или заемные денежные средства. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, занимающие жилые помещения общей площадью меньше учетной нормы, установленной на территории поселения органами местного самоуправления. В Гатчине учетная норма – 12 и менее кв. м на одного человека, в Гатчинском районе – 9 и менее кв. м.

На сегодняшний день в Гатчинском районе реализуется несколько жилищных программ.

Участниками федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей» могут быть молодые семьи, где возраст обоих супругов – до 35 лет. Финансирование данной программы состоит из федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, местных бюджетов городских и сельских поселений. На 2024 год от Гатчинского района в эту программу заявилось 29 семей. Социальные выплаты получили шесть семей на сумму более 27,5 млн рублей.

Для участия в региональных программах по улучшению жилищных условий молодых семей, финансируемых из областного бюджета, одному из супругов должно быть менее 36 лет, а второму может быть больше. Участвовать можно не полным составом семьи. На 2024 год в программу заявилось 62 семьи. Социальные выплаты получили девять семей на сумму чуть меньше 34 млн рублей.

Ипотечное кредитование предоставляется без ограничения возраста, приоритет – у работников бюджетной сферы. На 2024 год от района подали заявление 92 семьи.

По госпрограмме Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» право на получение социальной выплаты имеют граждане, постоянно проживающие и работающие на селе по трудовому договору не менее одного года в агропромышленном комплексе и социальной сфере. В 2023 году социальную выплату в рамках данного программного мероприятия получили пять семей на сумму свыше 15 млн рублей.

Прием документов в администрации Гатчинского района на участие в программных мероприятия на 2025 год идет с 1 февраля по 31 июля по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 1. Приемные дни: вторник, четверг, с 10 до 17 часов, обед с 13 до 14. Телефоны для справок: 8(83171) 9-32-26, 3-06-54.

Администрация Гатчинского района обратилась с инициативой к депутатам Законодательного собрания Ленинградской области об увеличении возраста граждан, желающих получить социальную выплату в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей.

Обещанного полвека ждут

Также Александр Кандыба рассказал, что гатчинцы до сих пор стоят в очереди на квартиры. В городе на учете по договорам социального найма состоит более 210 семей. Самая первая в списке – семья, которая стоит на очереди …с 1974 года. Однако пять лет назад очередников было больше – около 340 семей.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com