Ленобласть и Китай готовы сотрудничать в сельхозпроизводстве

В Поднебесной хотят использовать торф для плодородия почв.

«Сегодня разговор шел об экспорте. В Доме правительства, помимо потенциального заказчика, на переговорах присутствовали представители морских и железнодорожных логистических компаний, добытчики, переработчики торфа. Поставки торфа в качестве удобрения в КНР — открывают новые возможности перед торфодобывающей отраслью Ленинградской области. Наш регион обладает большими запасами торфа и экспортные контракты позволят повысить эффективность использования этого ресурса — для блага жителей, с выгодой для экономики», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Общие запасы торфа по Ленинградской области составляют 1,25 млрд тонн, на учёте числится 659 торфяных месторождений. Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области предоставлена 21 лицензия на разработку торфа по 19 месторождениям с балансовым запасом в 53 млн тонн. Разработку ведут 18 предприятий – недропользователей на 13 месторождениях в 11 районах области. В 2023 году добыто 224,88 тыс. тонн.

Торф является сырьем для производства органических удобрений, топлива, тепло-звуко-изоляционных материалов.