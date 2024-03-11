Три семьи из Ленинградской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победу по итогам оценочных испытаний одержали 29 семейных команд из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. В число финалистов вошли 11 семейных команд из Санкт-Петербурга, пять команд из Архангельской области, по три команды из Ленинградской и Вологодской областей и по одной семейной команде представят в финале Республику Карелия, Республику Коми, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Ненецкий автономный округ.

«Первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» показал его востребованность. На площадке собрались 156 по-своему уникальных семей. Они живут в разных регионах, работают в разных сферах, у них разные хобби. Их объединяет одно: это крепкие, дружные семьи, в которых люди уважают друг друга и ценят, где опыт передается от поколения к поколению, а традиции бабушек и прабабушек бережно хранятся. Испытания конкурса лишний раз это подтвердили», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Среди победителей от Ленинградской области – семейная команда Юзвик и Винокуровых, педагогическая династия которых насчитывает уже 157 лет, большая и дружная семья Мясниковых, Петровых, все члены которой занимают активную гражданскую позицию, и Орловы, Федотовы из династии военнослужащих и педагогов с общим стажем в три века.

«Переполняют счастье и гордость за семью. Когда мы ехали сюда, понимали, что конкуренция большая, но решили – в любом случае прекрасно проведем время. Нам очень понравились испытания, благодаря которым мы многое узнали о себе, друг друге. Конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» настолько масштабный, он дарит так много возможностей. Мы точно знаем, что в Москве нас ждет еще более масштабное событие», – прокомментировали участники семейной команды Юзвик и Винокуровых.

Оценочный этап прошел 9 марта и включал творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Участникам нужно было продемонстрировать не только свои знания, умения, эрудицию, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. Праздничный день 8 марта был посвящен масштабному нетворкингу.

В заключительный день для участников подготовили образовательную и развлекательную программу, на которую пригласили звездных гостей. На площадке конкурса выступил заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, хореограф, телеведущий Егор Дружинин. Он рассказал, какую роль семья играет в жизни человека, поделился историей знакомства с супругой и опытом воспитания детей.

После состоялась сессия по семейному волонтерству «Добро – это у нас семейное» с педагогами, психологами, волонтерами. Они объяснили, почему совместная помощь ближним укрепляет семью, насколько это важно для воспитательного процесса и зачем заниматься волонтерством на пенсии. Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе «У меня простая семья. Чем мне гордиться?» подчеркнула, что у каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости.

Кроме того, участники встретились с членами Наблюдательного совета – прима-балериной Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана Ниной Змиевец и директором Института изучения детства, семьи и воспитания, заместителем председателя комиссии по просвещению и воспитанию, членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре.

«Семья – это самое важное, что может быть в жизни человека, но при современном ритме жизни мы не так много времени уделяем родным. Благодаря конкурсу «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей» дети, родители, бабушки и дедушки собрались и провели вместе несколько прекрасных дней, и у них было общее важное дело. Я здесь видела столько улыбок, столько счастливых лиц, сколько никогда не встречала. Приятно было увидеть такое количество многодетных мам, такие семьи должны становится нормой. Хотя у меня самой пятеро детей, на конкурсе были и те, у кого восемь, двадцать, даже тридцать шесть, это вызывает безмерное уважение», – отметила Нина Змиевец.

«Конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей» – единственный известный мне проект, который собирает за общим делом все поколения семьи. Обычно мероприятия такого плана устраивают или для детей, или для родителей с детьми, есть даже занятия для людей старшего поколения, для всех вместе – нет, а ведь именно через совместную деятельность передаются ценности, происходит обмен опытом, реализуется воспитательная функция. Об этом у взрослеющих детей остаются самые теплые воспоминания. К тому же бабушки и дедушки должны чувствовать себя нужными», – добавила Наталья Агре.

Вечером для всех гостей конкурса, включая членов семейных команд, не принимавших участия в испытаниях, организаторы подготовили подарок – концерт с участием члена Наблюдательного совета, заслуженного артиста Российской Федерации, певца и композитора Дмитрия Маликова.

«Я музыкант и со всей определенностью могу сказать: в конкурсе «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей» все гармонично. Я чувствую добрую энергетику семей, здесь царит потрясающая атмосфера единения, дружбы, любви. Идея конкурса была потрясающая, и реализована она в нужное время. Мне очень приятно быть причастным к такой инициативе», – сказал Дмитрий Маликов.

В ходе мероприятия был презентован гимн проекта, его автор – участник конкурса Роман Ларин из Воронежской области. В сочинении слов и музыки Роману помогала вся семья.

В рамках полуфинала семейные команды – участники специального трека «Родные-Любимые», организованного Движением Первых, защитили свои проекты перед экспертами. Также они участвовали в семейных квизах, играх на сплочение, мастер-классах по изготовлению поделок, созданию генеалогического древа, рисованию, росписи сумок, а главное, провели время вместе с родными и любимыми. Финалисты трека станут известны по итогам полуфиналов, которые пройдут во всех федеральных округах.

Партнеры конкурса приготовили для участников свои призы. От бренда «Алексеевское» было творческое задание: придумать песню или стихотворение с заданными словами. Его успешно выполнила семья Бутенко-Поповых из Санкт-Петербурга. Им презентовали годовой запас сгущенного молока, приз доставят домой победителям. Кроме того, все семейные команды получили от мультимедийной платформы Wink промокод на бесплатную подписку на 3 месяца.

Второй окружной полуфинал для семей из Сибирского федерального округа пройдет в Красноярске 29-31 марта. Полуфинал Уральского федерального округа пройдет 5-7 апреля в Екатеринбурге, 19-21 апреля в Ростове-на-Дону будут соревноваться семьи Южного федерального округа вместе с новыми регионами. Далее испытания пройдут в Хабаровске, Уфе, Москве.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Победителями трека «Родные-Любимые» станут 100 человек, они получат возможность отправиться в уникальные семейные путешествия по России от Программы «Больше, чем путешествие».