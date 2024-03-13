Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 14 марта останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.03.2024 с 09:30 до 18:00
Сусанинское поселение:
д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.
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