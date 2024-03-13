Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 14 марта останется без света

Как все девочки, Светлана Зубак мечтала о счастье, но, потеряв самых близких, ковала его сама. Она работала в совхозе и на производстве, воспитывала детей и вела хозяйство. А потом начала свой бизнес и создала семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение». Завоевала титул «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область». Как удается всё это совмещать?