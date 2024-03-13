С глазу на глаз - в МФЦ Ленобласти открыли видео-колл-центр

Технологии будущего прочно вошли в нашу жизнь - уже сегодня благодаря им любой посетитель отдела МФЦ «Свердлова» может получить консультацию специалиста МФЦ по видеосвязи.

Для этого в помещении МФЦ (в секторе пользовательского сопровождения), размещено высокотехнологичное оборудование - специальный сенсорный монитор, который имеет высокое разрешение для проведения качественной трансляции со специалистом.

Монитор находится в открытом доступе – по желанию к нему может подойти любой посетитель - достаточно кликнуть на сенсорный монитор, и специалист МФЦ выйдет на сеанс связи и даст развернутый ответ. Во время такой консультации можно задать вопрос о госуслугах и сервисах МФЦ, уточнить информацию о документах, пособиях или льготах.

Сегодня новым сервисом уже воспользовались первые заявители отдела «Свердлова» - они высоко оценили его удобство. Быстро, без очереди и предварительной записи здесь можно получить ответы на интересующие вопросы. Самое главное удобство в том, что со специалистом можно общаться по видеосвязи. При визуальном контакте повышается вовлеченность в процесс как со стороны оператора колл-центра, так и со стороны посетителя МФЦ.

В будущем МФЦ планирует расширить географию нового сервиса – он будет предлагаться посетителям в других центрах «Мои документы». Также будет увеличена и доступность сервиса: сейчас он работает в часы работы МФЦ, в перспективе время работы может быть доведено до формата «24 на 7».