Сбер составил портрет ипотечного заёмщика в СЗФО
По данным Сбербанка, в Северо-Западном федеральном округе кредиты на покупку недвижимости в 2023 году чаще брали женщины – 53,5%, мужчины – 46,5 процентов. Это соответствует статистике по стране с небольшим перевесом в пользу первых.
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Медианный возраст ипотечного заёмщика составляет 38 лет, а доход – 81 тысяча рублей. Для сравнения по России – 37 лет и 70,5 тысяч рублей.
Средний размер ипотечного кредита в Сбере по СЗФО увеличился до 3,7 млн рублей, это на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Ипотеку жители Северо-Запада в среднем берут на 25 лет.
Информация об ипотечных программах – на сайте банка.
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