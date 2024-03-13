Сбер составил портрет ипотечного заёмщика в СЗФО

Медианный возраст ипотечного заёмщика составляет 38 лет, а доход – 81 тысяча рублей. Для сравнения по России – 37 лет и 70,5 тысяч рублей.

Средний размер ипотечного кредита в Сбере по СЗФО увеличился до 3,7 млн рублей, это на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Ипотеку жители Северо-Запада в среднем берут на 25 лет.

Информация об ипотечных программах – на сайте банка.





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