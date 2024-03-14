Александр Дрозденко дал высокую оценку обновленной школе искусств в Лодейном поле

Контроль процесса строительства и реализации Народной программы осуществляли депутаты Ленинградской области, в том числе и сам директор, депутат фракции «Единая Россия» Павел Ермолаев.

Губернатор Ленобласти осмотрел обновленные классы фольклора, а также театральный, музыкальный, и хореографический залы. Александр Дрозденко посетил проходящие занятия и оценил поделки, которые дети делают своими руками.

Также глава региона пообщался с учениками. Дети рассказали, что им нравится заниматься в школе искусств.

«Новое прекрасное здание школы искусств. Это даже не школа, а, скорее, дворец, которому могут позавидовать и большие столичные города здание. 8500 квадратных метров, общая вместимость более 1000 человек и есть все направления для развития детей, для развития тех талантов, тех желаний, которые есть у детей и, конечно же, у родителей», – отметил Александр Дрозденко.

После обновления здания в школе искусств функционирует 13 классов инструментального исполнительства, два класса хорового и сольного пения, классы теории музыки и истории искусства, четыре хореографических класса, театральные классы и репетиционные залы, 18 классов и мастерских декоративно-прикладного и изобразительного искусства, просторный концертный зал, малый концертный и танцевально-выставочный залы, малая театральная сцена, а также библиотека с читальным залом.

Источник фото: Online47