«Едем по России»: Русский Север – глазами гатчинцев

Проект «Едем по России» был начат в содружестве с Людмилой Ивановной Чиринскайте, руководителем объединения экологического краеведения РЦДТ «Журавушка». Она с мужем много путешествует по стране, замечательно рассказывает о своих поездках, делает великолепные фотографии. Вместе с ней мы побывали в виртуальных путешествиях по Астраханскому краю, Перми и окрестностям, восхищались Телецким озером на Алтае, знакомились с Тверской землей.

В этом году Людмила Ивановна побывала на севере нашей страны - в Архангельской области, на берегах Белого моря. Обилие прекрасных фотографий, захватывающий рассказ о чудесном, казалось бы, суровом крае запал в души слушателей, и кто-то уже загорелся идеей поехать и увидеть эти красоты своими глазами.

Но Север — это не только красота. Это место проживания людей, которые любят свой край, несмотря на непростые условия жизни, они отличаются приветливостью, добротой и готовностью в любой момент прийти на помощь. Люди тут всё же живут, а не выживают. Открытые и добродушные, они любят свой регион, реставрируют то, что им под силу, живут дружно и сплочённо.

Архангельск – старейший морской порт России, который играл важнейшую роль в развитии торговли и Военно-морского флота. Архангельская область омывается Белым, Баренцевым и Карским морями. Здесь проходит Северный морской путь. А еще Архангельск – крупный научный и промышленный центр Северо-Запада России. Этот край богат природными ресурсами - лесными, рыбными; имеются месторождения алмазов, нефти, бокситов. В области очень много воды: дороги с понтонными и паромными переправами - вполне нормальное явление. Как и наличие лодки в хозяйстве. Обо всем этом, о деревянном зодчестве, о самобытности северных народов, об их промыслах шла речь на встрече с Людмилой Чиринскайте.

После рассказа и показа фотографий родилась идея продолжить путешествие по Русскому Северу. И в субботу, 2 марта, хранитель фонда редкой книги ГМЗ «Гатчина» Ирина Хухка выступила с программой «Русский Север. Путешествия и путешественники». Писатель Юрий Казаков писал: «Нет! Не ездите на Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам...».

Своеобразное открытие Русского Севера произошло в конце XIX - начале XX вв. Именно тогда туда устремились художники, писатели, поэты: К. Коровин и В. Серов, Н. Рерих, В. Верещагин, И. Билибин, И. Грабарь, М. Пришвин, К. Случевский (путешествовал в свите вел. кн. Владимира Александровича) и многие другие. Суровый край вдохновил одних на написание живописных работ, других – на создание книг, очерков, воспоминаний.

Чем же манил к себе Север, чем привлекает и сегодня? На эти вопросы постаралась ответить Ирина Андреевна в ходе своего рассказа, где звучали отрывки из воспоминаний известных путешественников, а также стихи Н. Рубцова. Автор презентации (были показаны фотографии Вологды, Тотьмы, Великого Устюга, Сольвычегодска, Архангельска, Кенозерского национального парка и Республики Коми) и подготовленной программы уверена, что самобытная русская культура, шедевры деревянного зодчества, суровая, но прекрасная первозданная природа никого не оставят равнодушным.

Прав был Николай Рерих, когда писал: «Если кто-нибудь тебе скажет, что Север мрачен и беден, то знай, что Севера он не знает. Ту радость, и бодрость, и силу, какую дает Север, вряд ли можно найти в других местах. Но подойди к Северу без предубеждения. Где найдешь такую синеву далей? Такое серебро вод? Такую звонкую медь полуночных восходов? Такое чудо северных сияний?»

Уважаемые читатели, если вы так же, как наши авторы программ, путешествуете, и вам есть, что рассказать и показать, милости просим в нашу библиотеку в Гатчине на улице Коли Подрядчикова, д.13, т.8(81371)3-58-13, почта: filial2-cuprinka@mail.ru.

Ирина Петрова, зав. библиотекой