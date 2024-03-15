Сбер: жители Северо-Запада в 2024 год взяли курс на сбережения, вклады выросли на 40%

В Петербурге прирост – 47%. Общий объём сбережений по СЗФО увеличился на 30%. Кроме петербуржцев, активно в январе сберегали жители Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей: прирост количества открытых вкладов 45%, 40% и 39% соответственно.

Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные – мурманчане и петербуржцы, доля открытых ими вкладов онлайн – 70 процентов.

Аналитики Сбера отмечают, что чаще других вклады открывают люди 60-70 лет, их доля составляет 26%.





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