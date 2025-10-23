Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.10.2025 с 10:00 до 18.00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, Большой пр., д. 119-151
д. Старое Поддубье.
24.10.2025 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское частично.
24.10.2025 с 10:00 до 15:00
Пудомягское ТУ:
м-в Дачный - 3,
м-в Дачный - 5
д. Покровская,
СНТ «Славяночка – 2»,
СНТ «Славяночка - 3».
24.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово частично,
д. Хюттелево.
24.10.2025 с 08:00 до 16:00
Дружногорское ТУ:
п. Дружная Горка, ул. Краснофлотская д. 1-24; ул. Красная д.1-30;
ул. Маяковская д. 1-30; ул. Трубная д. 1-14; ул. Советская д. 1-14;
ул. Горького д. 1-23; ул. Мира д. 13-28; ул. Пограничная д. 1-48;
ул. Пограничная д. 27-48; ул. Княжевская д. 25-41; ул. Горького д. 36-48;
ул. Пушкинская д. 1-18, администрация Дружногорского ГП.