Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.10.2025 с 10:00 до 18.00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, Большой пр., д. 119-151

д. Старое Поддубье.

 

24.10.2025 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское частично.

 

24.10.2025 с 10:00 до 15:00

Пудомягское ТУ:

м-в Дачный - 3,

м-в Дачный - 5

д. Покровская,

СНТ «Славяночка – 2»,

СНТ «Славяночка - 3».

 

24.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово частично,

д. Хюттелево.

 

24.10.2025 с 08:00 до 16:00

Дружногорское ТУ:

п. Дружная Горка, ул. Краснофлотская д. 1-24; ул. Красная д.1-30;

ул. Маяковская д. 1-30; ул. Трубная д. 1-14; ул. Советская д. 1-14;

ул. Горького д. 1-23; ул. Мира д. 13-28; ул. Пограничная д. 1-48;

ул. Пограничная д. 27-48; ул. Княжевская д. 25-41; ул. Горького д. 36-48;

ул. Пушкинская д. 1-18, администрация Дружногорского ГП.