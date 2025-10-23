Медведи-соседи и лоси-пешеходы

- В настоящее время открыта охота практически на все виды, которые нам доступны в наших угодьях – и общедоступных, и закрепленных: на птицу, на лося, медведя, кабана и прочих. А именно: на водоплавающую, болотную, луговую дичь охота продлится до 30 ноября; на боровую дичь, к которой относятся вальдшнеп, рябчик, глухарь и тетерев – до 28 февраля. Также до 28 февраля разрешена охота на кабана и на пушные виды: зайца, лисицу, енотовидную собаку, бобра, норку, куницу, белку, хоря. На волка охота открыта до 31 марта, на медведя – до 31 декабря.

- Как – на медведя? Он же спит!

- Нет, бывает, что не спит до Нового года.

До 10 января идет охота на все половозрастные группы лося. Кстати, напоминаю, что при загонной охоте на лося по технике безопасности всем обязательно следует надевать сигнальные жилеты – не под фуфайку, а сверху. И в темное время суток при охоте из засидки на копытных, волка, лисицу, кабана, медведя охотник тоже должен находиться в сигнальном жилете – за час до заката и за час до рассвета.

Кстати, хотелось бы обратить внимание автомобилистов: гон у лося еще продолжается, хотя и в финальной стадии, поэтому при передвижении в сумерках, в темное время суток нужно обращать особое внимание на дорожные знаки, предупреждающие о возможном выходе диких животных, и сбавлять скорость. Самое опасное время – с пяти до восьми утра, когда лось идет кормиться и много ходит.

К сожалению, ДТП с участием лосей и кабанов на гатчинских дорогах происходят каждый год, и этот сезон – не исключение. Только недавно ночью была авария на бетонке – на автодороге А-120. Ехал водитель на легковом автомобиле с маленькими детьми, и на дорогу внезапно выскочил лось. К счастью для водителя и пассажиров, обошлось без серьезных травм, но лось погиб, машина разбита.

- Кто виноват? Лось?

- Если у водителя есть страховой полис, значит, ущерб за дикое животное, являющееся собственностью государства, выплачивает страховая компания. Если страховки нет, водитель будет сам платить штраф за сбитого лося, ну, и восстанавливать машину тоже за свои деньги. Видите на шоссе предупреждающий знак – надо тем более ехать осторожно, хоть 5 км/ч. За этот сезон на дорогах Гатчинского округа было сбито два кабана и девять лосей.

- Где наиболее опасные участки?

- В основном это бетонка и Киевское шоссе. Были аварии в районе Пустошки, на шоссе Мины – Новинка, одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. ДТП из года в год меньше не становится. Самое опасное время – весенний период, когда коровы уходят на отел и прошлогодние телята остаются одни. С виду они, вроде, уже большие, но на самом деле еще бестолковые, начинают самостоятельно бродить и попадают под машину. А с приходом осени, когда у лосей начинается гон, они принимаются активно перемещаться и часто попадают под колеса. Столкновение с лосем крайне опасно и может привести к фатальным последствиям.

- Много зверя в гатчинских лесах?

- Численность лося, кабана, пушных зверей, боровой дичи у нас стабильна. Численность кабанов, ввиду опасности африканской чумы свиней, отрегулирована и по-прежнему не превышает четверти особи на тысячу гектаров. Поскольку угроза болезни не исчезла, кабана мы не разводим. Численность медведя – стабильно высокая, поэтому сейчас идет активная охота. В этом сезоне добыто шесть медведей.

- Где в Гатчинском округе водятся медведи?

- На Сиверской территории, в Семрино, Кобрино. Отстреливаются в первую очередь медведи, которые досаждают дачникам. То есть сами они к дачникам не пристают – они просто бродят по лесу. А народ тоже бродит, видит следы медведя и сразу возмущается: «У нас тут медведь ходит, уберите!». Граждане недопонимают, что медведь там не «ходит» – он там живет. Это не он у дачников непрошенный гость – это они в гостях у медведя в лесу, где он испокон века обитает.

Недавно в Слудицах пришлось добыть медведя, который повадился ходить на пасеку, потому что как только он меда попробовал, его уже не отгонишь – он так и будет туда ходить, нанося пасечникам ущерб. Медведь же как мед достает? Взял, разломал улей, да и всё.

- Забор не спасает?

- Забор, построенный из профнастила, медведь или перепрыгнет, или снесет. Но там вообще забора не было. Ульи просто стояли на краю леса – как кормушка, подарок медведю. Приходи и ешь.

- То есть пасечникам нужно быть аккуратнее…

- Надо ставить хорошее ограждение, какие-то отпугивающие устройства. Ульи для медведя – это приманка. Кстати, как и яблоки, которые люди выкидывают на краю деревни, и все эти переполненные мусорные контейнеры, которые летом вовремя не вывозят. Естественно, любой зверь очень быстро привыкает к дармовой пище: нашел, один раз попробовал и будет приходить проверять, а потом начнутся проблемы.

- А как же инстинкты, боязнь человека?

- Наш зверь в Ленинградской области живет практически рядышком с человеком. Любой медведь, лось и кабан к человеку привык, наверное, с детства. Потому что у нас в лесу, как только грибы-ягоды пойдут, бедные звери не знают, куда деваться – кругом люди! Грибной сезон начался, и все дачники ринулись в лес. Естественно, они встречают – даже не зверя, а следы его, и сыплются жалобы. А большой зверь всё равно на одном месте не сидит. Даже енот – и тот ходит, а у медведя круг – 30 километров. Волк за раз может 50 км пройти, он за ночь все деревни обойдет: нет ли какой-нибудь собачки маленькой не на привязи или кошки, которых он с удовольствием задавит. Плюс помойку проверит. По идее они у нас все помоечные – что медведь, что волк. Они все у населенных пунктов пасутся, в каждом садоводстве все помойки знают. Сейчас у многих дачников видеокамеры установлены: звери попадаются на записи, особенно зимой, и граждане сообщают, что у них волки прошли в полночь по садоводству. А где им еще ходить? Это естественное явление. У нас нет таких массивов леса, где бы они человека не увидели. Это же не Сибирь.

Та же лисица идет по дороге, машины ездят, она на них даже внимания не обращает, привыкла. Особенно много жалоб из Вырицы, Сиверской, где, по всей видимости, живет несколько лис. Они там и родились. Лисица часто залезает весной под дом: там сухо, тепло, рядом дармовой корм – помойка, плюс домашних животных кормят на улице. Лиса ощенилась, щенки выросли и уже считают этот дом своим. Лисица, конечно, старается их летом увести, но несколько лисят остаются. Им нравится тут жить.

- Бешеные попадаются?

- Человек встречает лису в садоводстве и считает, что она ведет себя неадекватно: людей не боится, машин не боится, значит, бешеная. Почему он решил, что она бешеная? Просто она уже наполовину домашняя. Сердобольные жители подкармливают лисенка: маленький, красивый, жалко. Раз покормили, два покормили, он тут и остался жить. Естественно, потом эта лиса бродит, как бездомная собака, по садоводству. Но в Ленинградской области бешенства нет. Мы диких плотоядных прививаем уже лет десять, дважды в год раскладываем приманки у садоводств, у нор, егеря знают места концентрации зверя. Плюс все добытые животные сдаются на анализы ветеринарам и проверяются на бешенство. Результат отрицательный.

- А браконьерство в Гатчинском округе есть?

- Даже не браконьерство, а просто нарушение правил охоты. Люди забывают разрешение на охоту дома, мелкие нарушения встречаются, фиксируются, и нарушители штрафуются. В более серьезных случаях материалы отправляются в суд для лишения права охоты.

- За волков сейчас полагается премия?

- Да, вознаграждение за одну особь составляет 25 тысяч

рублей, и неважно – самка, самец, взрослый или сеголеток. Эта программа действует уже второй год, потому что волков развелось много. Вот буквально недавно в Сиверском охотхозяйстве всего за полтора-два километра от деревни было добыто два волка, причем совершенно неожиданно. Люди охотились на зайцев, и стая из четырех молодых волков пыталась собаку снять с гона – и выскочила на охотников. Два были добыты, два ушли.

Сейчас взрослые волки активно натаскивают молодых, учат охотиться. И им могут попасться и зайцы, и собаки, и козы, и овцы, такие случаи есть. Все, кто держит домашний скот, должны понимать: если они отпускают своих животных на свободный выгул, рискуют этих животных потерять. Поэтому в связи с участившимися случаями нападения на домашних животных численность волка надо регулировать, чтобы она была минимальной. И чтобы привлечь охотников к этой работе, губернатор подписал постановление о выплате премии за добытых животных.

- А разрешение на охоту надо?

- Обязательно. Разрешение выдается как на общедоступные угодья, так и от охотпользователей. Охотники, которые занимаются добычей пушных животных, могут и случайно добыть волка. Но без разрешения ни на зверя, ни на птичку охотиться у нас нельзя.

Екатерина Дзюба