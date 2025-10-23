Поиск на сайте
24 октября в Гатчине отключат отопление

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными ра-ботами на теплотрассе 24.10.25 с 09.00 до окончания работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Чехова, д. 9;

ул. Леонова, д. 12/7, 14, 16, 18/8, 15, 17/7, 15А (д/с №22);

ул. Володарского, д.5, 9 (кафе).