«Гордимся своей страной, поём свои песни»

- Анна Александровна, расскажите, пожалуйста, где учились, сколько лет работаете в Сяськелевском культурно-досуговом центре?

- Родом я из Кабардино-Балкарии, из замечательного города Прохладный. Приехала в Гатчинский район в 2004 году. Поступила в Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики, окончила его по специальности «Государственное и муниципальное управление». Хотя к культуре никакого отношения не имела, практику проходила в Сяськелевском ДК.

После окончания учебного заведения искала работу. Директор Любовь Ивановна Смирнова, уходя на пенсию, предложила свое место. Не без страха я согласилась. Мне было 24 года, и я очень сомневалась, что справлюсь. С чувством огромной благодарности отношусь к Елене Евгеньевне Федоровой, главе Сяськелевского территориального управления, которая поверила в меня. Ценю ее огромный вклад в развитие и поддержку сферы культуры.

Тогда, в 2011 году, в Сяськелевском центре культуры и досуга было всё по-другому. Штат – несколько человек, облик ДК ждал обновления. Путь предстоял непростой. Знаний мне не хватало именно в творческом направлении. В сельском ДК нужно уметь делать всё: и сценарий написать, и афишу сделать, и праздник провести, потому что нас слишком мало. Чтобы восполнить пробел в знаниях, окончила Ленинградский областной колледж культуры и искусств. Благодарна своим мастерам: М.И. Лейкину, В.Б. Доржиной, Е.В. Сапожинской.

Таким образом профессия сама меня нашла, чему я несказанно рада. Очень люблю свою работу, наверное, могу сказать, что это дело всей моей жизни, а значит – это не дело, а сама жизнь.

- Для Гатчинского округа 2025-й год знаменателен многими преобразованиями. Какие изменения произошли в структуре КДЦ?

- Наш Дом культуры изначально располагался в нескольких зданиях. Главная площадка находится в Сяськелево, структурное подразделение – в Жабино.

В 2025 году после реорганизации наш учредитель – комитет по культуре и туризму Гатчинского округа – принял решение назначить меня руководителем еще и Войсковицкого ДК. При этом само здание Центра физической культуры и спорта «Энергия» в Войсковицах перешло в ведение комитета по физической культуре и спорту, а нам для продолжения деятельности выделили несколько помещений. При этом директор центра остался прежний, а творческие работники перешли в наш штат. Это замечательные люди – яркие, энергичные. Умеют жить и работать в режиме многозадачности.

Более того, глава Сяськелевского теруправления Елена Евгеньевна Федорова выделила помещение в деревне Низковицы для открытия еще одного структурного подразделения. Фактически это однокомнатная квартира в жилом доме, там уже сделан ремонт.

- Как будет организована работа этого мини-клуба?

- Сегодня мы встречаемся со старостой деревни, которая хлопотала за открытие в деревне культурно-досугового центра. Будем отталкиваться от запроса жителей. В такой уютной камерной обстановке могут проходить мастер-классы, беседы, лекции, просмотры фильмов. Посмотрим, на что пойдут люди. Возможно, организуется вокальный коллектив. Штатной единицы для этого культурного пространства нет, мы составим план-график, и пока там будут работать сотрудники Сяськелевского ДК.

- Сяськелево, Жабино, Войсковицы, Низковицы…

- Это еще не всё. В настоящий момент завершается процесс включения в состав нашей организации Елизаветинского культурно-библиотечного комплекса. В рамках реорганизации это учреждение будет ликвидировано как отдельное юридическое лицо, а штат творческих работников сохранится. Коллектив там тоже очень хороший, молодой, инициативный. У всех глаза горят.

Теперь мы учимся работать одной командой. Одно дело – методом проб и ошибок найти и собрать вокруг себя людей, а потом много лет успешно работать в сложившемся коллективе. Другое дело – возглавить людей, которые привыкли жить совершенно по другим правилам. Ведь у нас в каждом Доме культуры свои традиции, свой метод управления. Конечно, было сложно. Но мы этот момент пережили и дальше будем работать вместе еще лучше.

Есть определенные нюансы, связанные с тем, что у культуры очень мало помещений. Но мы справляемся. Показатели, которые утверждены для нас, выполняем.

- Сколько теперь человек в штате?

- Без Елизаветино – 31 человек. Это и руководители, и уборщицы.

Меня радует, что участники коллективов, вырастая, выбирают творческую профессию и приходят к нам на работу. В данный момент их двое: художественный руководитель Арина Александровна Пелевина и руководитель клубного формирования Елизавета Александровна Сютина. Девочки с детства принимали участие в творческой жизни нашего центра, а теперь мы коллеги.

- Какие творческие направления сейчас наиболее востребованы?

- У наших учреждений есть особенность, которая диктует определенные правила работы. И в Войсковицах, и в Сяськелево рядом с нами работают очень сильные школы искусств с отличным педагогическим составом. Поэтому все школьники – там. Ведь Дома культуры не дают профессиональных знаний и документов, подтверждающих их получение. Наша сфера деятельности – досуг и праздники. Клубные формирования и кружки готовят новые танцы и песни под конкретные мероприятия. Это постоянный конвейер. А наша целевая аудитория – дошкольники, молодежь и взрослые люди. Именно поэтому в наших ДК очень много кружков и клубных формирований для представителей старшего поколения, ветеранов: это и театр, и хореография, и хор.

С 1990-х годов на базе Сяськелевского ДК работает ансамбль русской песни «Ивушка». Владимир Гаврилович Давыдов руководил им много лет. В 2021 году он, к сожалению, ушел из жизни. Перенял эстафету добрейший человек, талантливый музыкант, коллекционер музыкальных инструментов Виктор Николаевич Клюкин. Хор «Ивушка» – это наш ветеранский актив. Они и в совете ветеранов лидеры, и на творческой ниве в передовиках. Ансамбль русской песни дает благотворительные концерты в стационаре сестринского ухода «Родные люди», в пансионате для пожилых людей в Тайцах.

В Сяськелево сильная молодежная театральная студия «ССП». В ней в том числе занимаются военнослужащие близлежащей части. Мы плотно сотрудничаем уже много лет. Но сейчас это уже масштабная история. Каждый год мы приезжаем в часть на кастинг: отбираем самых талантливых и творческих. И они за год набираются у нас креативных компетенций. На самом деле это очень хорошо для всех. А нам еще приятно, когда, отслужив год в армии, ребята решают связать свою жизнь с творчеством. Есть примеры, когда, отслужив, молодые люди оставались в Сяськелево, приходили в КДЦ на работу, создавали семью.

Через кружки и студии готовим кадры для школы искусств. У нас открылась студия раннего развития для малышей. Это тоже очень востребованное направление.

В этом году у нас новый звукооператор – Василий Васильевич Савельев. Талантливый специалист, педагог, музыкант, прекрасно выстроил работу по своему направлению и открыл вокальную студию для взрослых. Нам с ним очень повезло!

В Войсковицах работает замечательный молодежный коллектив «Горизонт». У него эстрадно-театральное направление.

В Жабинском ДК пользуется популярностью театральная студия для взрослых, хореография для детей, студия декоративно-прикладного творчества. Есть тренажерный зал, настольный теннис.

Мы очень благодарны комитету по культуре Гатчинского округа, который регулярно удовлетворяет наши запросы. Уже подали заявку на обновление материально-технической базы Жабинского ДК, а также спортивных объединений, которые сохранились в составе нашего КДЦ. Можно сказать, мы уверенно шагаем в ногу со временем.

- Каковы самые значимые победы, которыми вы гордитесь?

- Так исторически сложилось, что мы проводим свои конкурсы и фестивали. И к нам едут участники, в том числе из других городов региона. Очень много побед в спорте. Опять-таки мы проводим свои спартакиады, турниры и спортивные праздники. Это традиции, которые, я надеюсь, мы сохраним.

Более десяти лет назад мы стали принимать участие в фестивале молодых избирателей. И сразу оказались в лидерах. Занимали призовые места в районе, потом в области. Основа этой команды – наш театральный коллектив «ССП», режиссер Наталья Сергеевна Степанова. Сложная тема, которую нужно подать творчески, – это всегда очень интересно.

- Жизнь диктует новые смыслы, новые акценты – как это отразилось на вашей работе? И как сочетается с традициями?

- Запрос на всё наше сейчас понятен, и мы его поддерживаем. Но в Сяськелево никогда не стоял выбор между иностранными героями и нашими. Мы и Хэллоуин никогда не праздновали, мы проводим балы. Так всегда жили и живем: гордимся своей страной, поем свои песни.

Традиции праздников мы соблюдаем, но время такое, что нужны новые формы, новые жанры. За девять месяцев во всех наших структурных подразделениях прошло 399 мероприятий. Если бы мы работали только по традиционному календарю праздников, такого количества мероприятий не было бы.

Специальная военная операция – главная тема, которая нашла отражение во всей нашей деятельности. В нашем центре волонтеры плетут маскировочные сети, герои СВО на стендах славы и на сцене. Проходит очень много патриотических мероприятий с участием ветеранов СВО.

Мы отмечаем новые праздники, среди которых, например, 9 декабря – День героев Отечества. И теперь уже мы формируем традиции их празднования, наполняя смыслом и содержанием.

Пару лет назад в Гатчинском округе появилась новая традиция – проведение автоквеста «Маршрут стойкости». Одна из традиционных точек – Сяськелево. Каждый раз мы придумываем что-то новое и интересное.

Сейчас большое внимание уделяется цифровой безопасности и финансовой грамотности. На этот запрос мы отвечаем циклами занятий и просветительских акций.

Большой популярностью пользуются наши агитбригадные представления. Они пришли к нам из советского прошлого. Это тоже традиция. Вот уже несколько лет мы вместе с Сяськелевской детской школой искусств организуем творческий десант. Автобус с артистами отправляется по деревням, где даются представления, посвященные Дню Победы.

- Если бы вы стали волшебницей, каким бы стал Дом культуры в Сяськелево?

- Я мама троих детей, и все мои дети растут здесь, в Сяськелевском КДЦ. Сын занимается футболом в спортзале, дочь – театром в школе искусств, малышка танцует в студии хореографии. И мне очень хочется, чтобы в ДК было больше детей. Мы замечательно соседствуем со школой искусств, но нам очень не хватает помещений. Если бы я была волшебницей, я бы всё масштабировала: увеличила число помещений, кабинетов, сотрудников…

- Чем удивите и порадуете в творческом сезоне 2025–2026?

- Много лет назад мы придумали историю, которую назвали «Старые песни о главном». Это цикл музыкальных спектаклей, отражающих разные эпохи нашей страны. В этом году к Дню народного единства ставим мюзикл «Танцуют все!». За основу взяли сюжеты советских фильмов и самые любимые песни. На сцене будут петь не только участники коллективов, дети, но и педагоги, сотрудники из Сяськелево, Войсковиц, Елизаветино. Надеемся, запоют и зрители.

Мы готовы к экспериментам! Следующий мюзикл готовим к новогодним праздникам. Это будет ярко, красочно. Благо мы можем себе это позволить. У нас есть для этого и технические возможности, и творческий ресурс. Приглашаем детей и взрослых на наши праздники. Афишу мы размещаем на нашем сайте и во «ВКонтакте». Добро пожаловать!

- От души желаю вам новых творческих успехов!

Татьяна Можаева