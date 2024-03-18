Фермеров Ленобласти зовут за грантами

«С этого года мы переходим на подачу документов на субсидии на федеральной цифровой платформе. С начала – на субсидии с федеральным софинансированием, а с 2025 года – по всем субсидиям. Агропромышленный комплекс Ленинградской области – один из самых инновационных в России, у нас, практически, все процессы в животноводстве, во многом – в растениеводстве – контролирует электроника, документооборот – в электронном виде. Теперь и подача документов на субсидии – на цифровой платформе. Все это освобождает от личных поездок с документами в комитет, повышает эффективность производства», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Прием заявок на грант «Агростартап» — до 9.00 15 апреля, очная защита – после 15 апреля, консультации по заполнению заявок можно получить в ГКУ «АПК ЛО».

По итогам 2023 года общий объем поддержки фермерских хозяйств в Ленинградской области составил – 633,1 млн руб. (129,2% к 2022 году). Грант «Агростартап» получили 6 фермеров на выращивание овец, быков, форели и ягод на общую сумму 18,6 млн руб. В 2024 году сумма гранта увеличена на 11% до 20,8 млн рублей, максимальная сумма одного гранта — до 8 млн рублей.

Грант выдается на конкурсной основе. Претендовать на субсидию могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Средства гранта могут быть применены на приобретение земельных участков, разработку проектной документации, приобретение, строительство, модернизацию производственных помещений, подключение помещений к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, приобретение оборудования, сельскохозяйственных животных, посадочного материала.

Грант «Агростартап» предоставляется в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».