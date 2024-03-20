Фестиваль – всегда незабываемое событие в культурной жизни наших поселений. В уютной, наполненной добротой, вниманием атмосфере представители старшего поколения с удовольствием общаются друг с другом, а лучшая почва для общения - совместное творчество. И важен не столько результат, сколько заряд положительных эмоций, хорошее настроение и здоровье, а фестиваль дополнительно дает зрителям и самим участникам замечательную возможность увидеть, что возраст творчеству не помеха.

9 марта в поселке Сиверский на протяжении двух часов хоровые, вокальные, танцевальные коллективы из учреждений культуры, школ третьего возраста, клубов пожилых людей Гатчинского района и Гатчины с радостью делились друг с другом своим творчеством. 120 участников из восьми поселений Гатчинского района представили более 30 творческих номеров в самых разных жанрах.

Фестиваль получился яркий и зажигательный. Вдохновленные, воодушевленные, с огромным зарядом позитива участники фестиваля исполняли народные песни и танцы, представляли музыкальные проекты, выходили на сцену, разыгрывая театральные представления, читали стихи, лихо отплясывали «Цыганочку с выходом» и испанский танец фламенко.

Радовали глаз яркие нарядные костюмы участников концертной программы – от традиционных русских сарафанов до узорчатых шалей с бахромой. От русских красавиц вокально-хореографического коллектива «Рябинушка», с огромным достоинством вступивших в серебряный возраст, невозможно было оторвать взгляд.

В этот раз на фестивальной сцене появились и новые участники. Так, например, курсисты Новосветской школы третьего возраста представили танец фламенко, сценку и стихи, удивив всех зрителей своими разносторонними талантами.

Как отмечают участники фестиваля, уровень выступлений и номеров из года в год растет, в том числе и благодаря таким встречам. Зрители принимали на «ура» всех исполнителей, горячо приветствовали, благодарили их за искренность и мастерство. Все руководители коллективов были награждены дипломами от СККЦ «Юбилейный» за участие в фестивале.

Подготовила Юлия Лысанюк