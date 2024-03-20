Журналистский конкурс в Ленинградской области стартовал

Срок приема заявок – с 20 марта по 20 мая включительно.

К участию принимаются сообщения и материалы, опубликованные в зарегистрированных средствах массовой информации 47 региона в период с 1 апреля 2023 года по 19 марта 2024 года включительно.

Заявки на конкурс направляются в электронном виде через форму на сайте: https://press.lenobl.ru/contest/view/18/.

Номинации:

- «Лучшая журналистская работа года» – присуждается журналисту как за отдельно взятую работу, опубликованную в рассматриваемый период в СМИ Ленинградской области, так и за цикл работ и определяется жюри из числа заявок, поданных на конкурс – 150 000 рублей.

- «За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области» – присуждается за цикл или одну телепрограмму, аудиовизуальное сообщение в СМИ Ленинградской области – 99 000 рублей.

- «За лучший сюжет в радиоэфире Ленинградской области» – присуждается за цикл или одну радиопрограмму, аудиосообщение в СМИ Ленинградской области – 99 000 рублей.

- «За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинградской области» – присуждается за цикл или один материал в сетевом СМИ Ленинградской области – 99 000 рублей.

- «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области» – присуждается за цикл или отдельную публикацию в газете или журнале Ленинградской области – 99 000 рублей.

- «За лучший медиапроект Ленинградской области» – присуждается за специальный проект, реализованный СМИ, сайт, рубрика, спецвыпуск, цикл программ – 99 000 рублей.

- «Открытие года» – присуждается молодому журналисту (возраст участников конкурса в номинации – от 18 до 30 лет на дату подачи документов на конкурс) как за отдельно взятую работу, опубликованную в рассматриваемый период, так и за цикл работ – 99 000 рублей.

Подробнее о премиях: https://press.lenobl.ru/ru/premii/

#конкурсы@kplenreg